Üstel, buna rağmen ülkede işlenen her suçun, yaşanan her trafik kazasının ve meydana gelen her can kaybının kendilerini derinden etkilediğini vurguladı. Hiçbir istatistiğin yaşanan acıları küçültemeyeceğinin altını çizen Üstel, hükümetin hiçbir zaman “sorun yok” yaklaşımı içerisinde olmadığını ifade etti.

Güvenlik kapasitesinin artırılması için çalışmalar sürecek

Başbakan Üstel, suçla mücadele, trafik güvenliği ve halkın huzurunun korunması konusunda mevcut çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Güvenlik güçlerinin kapasitesinin artırılması, eksiklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Üstel, hükümetin yaklaşımının sorunları görmezden gelmek değil, sorunların üzerine gitmek ve gerekli adımları atmak olduğunu vurguladı.

Muhalefete “güvensizlik algısı” eleştirisi

Muhalefetin ülke güvenliği üzerinden yaptığı açıklamalara da değinen Üstel, resmi verilerin birçok başlıkta geçmiş dönemlere kıyasla daha olumlu bir tablo ortaya koyduğunu savundu.

Seçim dönemi yaklaşırken KKTC’nin “cinayet adası” veya “güvensizlik adası” gibi gösterilmeye çalışılmasının sorumlu siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını ifade eden Üstel, bu yaklaşımın ülke ekonomisine, turizmine, uluslararası imajına ve halkın huzuruna zarar verebileceğini belirtti.

Muhalefetin eleştiri hakkına saygı duyduklarını kaydeden Üstel, televizyon, gazete, dijital medya, sosyal medya ve Cumhuriyet Meclisi kürsüsü dahil olmak üzere muhalefetin görüşlerini özgürce dile getirebildiğine dikkat çekti.

Olağanüstü Meclis toplantısına ilişkin açıklama

Üstel, ülke güvenliği gerekçe gösterilerek Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplantıya çağrılması konusuna da değindi.

Ülkede savaş hali, olağanüstü bir güvenlik krizi veya devlet otoritesinin ortadan kalktığı yönünde bir görüntü oluşturulmasının doğru olmadığını savunan Üstel, hükümetin böyle bir siyasi gösterinin parçası olmayacağını kaydetti.

Üstel, ülke güvenliğinin siyasi bir gösteriye dönüştürülmesine destek vermeyeceklerini, Polis Teşkilatı ve güvenlik güçlerinin başarısızmış gibi gösterilmesine de karşı olduklarını belirtti.

“Gerekli imzalar bulunursa Meclis’te yerimizi alırız”

Başbakan Üstel, olağanüstü toplantı için gerekli imzaların toplanması ve Meclis İçtüzüğü çerçevesinde toplantı çağrısı yapılması halinde hükümet olarak Meclis’te yerlerini alacaklarını açıkladı.

Böyle bir durumda milletvekilleriyle birlikte resmi verileri ve hükümetin güvenlik politikalarını kamuoyu önünde anlatacaklarını kaydeden Üstel, buna karşılık hükümetin siyasi bir algı operasyonunun parçası haline getirilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

“Polis Teşkilatı’nın emeğini değersizleştirmeye ortak olmayacağız”

Üstel, muhalefetin eleştiri, soru sorma ve demokratik yollarla hükümeti denetleme hakkına herhangi bir itirazlarının bulunmadığını vurguladı.

Buna karşın ülke güvenliğinin seçim malzemesi haline getirilmesine, Polis Teşkilatı’nın emeğinin değersizleştirilmesine ve KKTC’nin dünyaya güvensiz bir ülke olarak gösterilmesine destek vermeyeceklerini kaydetti.

Hükümetin sorumluluğunun siyasi tartışmalara değil halka karşı olduğunu belirten Üstel, eksiklerin giderileceğini, sorunların üzerine gidileceğini ve ihtiyaç halinde yeni tedbirlerin devreye alınacağını ifade etti.

Güvenlik güçlerinin daha fazla imkan ve kapasiteye ihtiyaç duyması halinde bunların sağlanacağını kaydeden Üstel, hükümetin temel görevinin algı üretmek değil, devlet yönetmek olduğunu vurguladı.

Üstel, açıklamasının sonunda halkın müsterih olması gerektiğini belirterek, devletin, polisin ve hükümetin görev başında olduğunu, ülkenin huzur ve güvenliğinin korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.