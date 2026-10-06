UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ziyaretlerde konuşma gerçekleştirdi.

Hükümetin ilk icraatlarından birinin Belediyeler Reformu olduğunu belirten Üstel, göreve geldikleri dönemde 28 belediyenin bulunduğunu ve birçok belediyenin maaş ödeyemez duruma geldiğini hatırlatarak, “Reform öncesinde belediye çalışanlarına yönelik “işten çıkarılacaklar” şeklinde propaganda yapıldı. Bırakın işten durdurmayı, çalışanların ücretlerini ve maaşlarını iyileştirdik. Bugün hiçbir belediyemizde maaş ödeyememe sorunu yok” dedi.

Belediyelerin bugün halka hizmet üreten kurumlar haline geldiğini ifade eden Üstel, “Bütün bunların mimarı Ulusal Birlik Partisi hükümeti ve milletvekillerimizdir. Biz devletimize inanıyoruz. Devletimizin bütün kurumlarını güçlendirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Üstel, UBP’nin icraatlarının kamuoyunda takdir gördüğünü belirterek, “Ne yaparlarsa yapsınlar, doğru olan doğrudur. Biz yaptık, Ulusal Birlik Partisi yaptı” ifadelerini kullandı.

"HAZIR BULMAYA VE HAZIR YEMEYE ALIŞTILAR"

Geçmiş hükümet dönemlerini eleştiren Üstel, “Hazır bulmaya ve hazır yemeye alıştılar. Biz ise halkımızı hiçbir dönemde mağdur etmedik. Çalışanımızı, çiftçimizi, hayvancımızı ve devlet çalışanlarımızı en yüksek desteklerle destekledik” dedi.

Girne-Çatalköy yolunun Bölgeye Kazandırıldığını hatırlatan Üstel, “Acapulco-Değirmenlik yolunun da çalışmaların devam etmektedir. Çatalköy’e bugüne kadar yapılan tüm yatırımlar UBP Hükümeti döneminde yada UBP’li Belediye Başkanları döneminde yapılmıştır. Kimse bizlerin hayata geçirdiği projeleri sahiplenmeye kalkışmasın. Bu halk yapılan tüm projeleri hatırlamaktadır. Esentepe – Çatalköy Belediyesi’nin son yıllarda yaptığı sadece makyaj Belediyeciliğidir. Çatalköy’ün kaybettiği zaman artık yeterlidir. 6 Aralık’tan itibaren Ulusal Birlik Partisi adayı Derviş Albayrak göreve gelmesiyle birlikte Çatalköy hak ettiği hizmete tekrar kavuşacaktır” şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZDEKİ PROJELERİN SAHİBİ UBP HÜKÜMETLERİDİR"

Üstel, UBP hükümetlerinin ülkeye kazandırdığı eserlere dikkat çekerek, muhalefetin geçmiş dönemlerde ülkeye kalıcı bir eser kazandırmadığını savundu.

Üstel, “kurulan devletimizin ardından ülkemize bir eser kazandırdılar mı? Bir çivi çaktılar mı? Eğer bir çivi çaktılarsa ceketimi o çiviye asacağım” diyen Üstel, ülkedeki önemli projelerin UBP hükümetleri döneminde hayata geçirildiğini söyledi.

"BU YOL, ULUSAL DAVA AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR YOL"

Üstel, “Dargınlık ve küskünlük varsa bir kenara koyalım. Bu yol, ulusal dava açısından çok önemli bir yoldur. Bu seçim bir dönüm noktasıdır. O yüzden sandıktan Ulusal Birlik Partisi’ni güçlü çıkaralım” ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak halka güven duyduklarını belirten Üstel, UBP’nin de halkına güvendiğini söyledi. Üstel, “Biz sandıktan yine birinci parti çıkacağız, gücümüzü artıracağız. İcraatlarımıza devam edeceğiz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yeni protokoller imzalayarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

"HER İLÇEYE VE HER BÖLGEYE EŞİT ŞEKİLDE HİZMET GÖTÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Üstel, Çatalköy halkından destek isteyerek, “Çatalköy halkının bizden ne talebi varsa karşılamak için çaba gösteriyoruz. Her ilçeye ve her bölgeye eşit şekilde hizmet götürmek için çalışıyoruz. Eksiklerimiz varsa yeni dönemde bunları tamamlayacak, hizmetlerimizi daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.