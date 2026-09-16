Son ödeme tarihinin 23 Ekim 2026 olduğunu belirten Üstel, “Vatandaşımızdan ve iş dünyamızdan gelen talepleri dikkate aldık. Bu imkandan daha fazla insanımızın yararlanabilmesi için müracaat süresini uzattık” dedi.

Üstel, hükümetin ekonomik hayatın içerisinde üretmeye, istihdam yaratmaya ve ayakta kalmaya çalışan kesimlerin yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

2010 ÖNCESİ BORÇLARA YÜZDE 30 İNDİRİM

Sigorta Prim Affı kapsamında uzun yıllardır devam eden borçlara yönelik önemli bir kolaylık da sağlanıyor.

31 Aralık 2009 ve öncesine ait, kendisine ve çalışanlarına ait rayiç bedel üzerinden hesaplanan birikmiş sosyal sigorta prim borçlarını peşin kapatmak isteyen işveren ve bağımsız çalışanlar için yüzde 30 indirim uygulanacak.

Bu kapsamdaki borcun yüzde 70'inin tek seferde ödenmesi halinde ilgili döneme ait prim borcunun tamamı ödenmiş sayılacak.

Üstel, düzenlemeye ilişkin: “Yıllardır birikmiş borçların vatandaşımızın ve işletmelerimizin üzerinde sürekli bir yük olarak kalmasını istemiyoruz. Amacımız borcu tahsil ederken insanımızı da rahatlatmak, geçmişin yükünü azaltarak önünü açmaktır.” ifadelerini kullandı.

GECİKME ZAMMINDA BÜYÜK KOLAYLIK

Kendisine ve çalışanlarına ait 2010 sonrası oluşan prim borçlarını peşin kapatmayı tercih eden işverenler ve bağımsız çalışanlara, gecikme zamlarında %90 oranında indirim sağlanacak.

Prim borcunun tamamı ile ödeme tarihine kadar oluşan gecikme zammının yalnızca yüzde 10'unun 23 Ekim'e kadar ödenmesi halinde borç ve gecikme zamlarının tamamı ödenmiş kabul edilecek.

Başbakan Üstel:

“Bir taraftan Sosyal Sigortalarımızın mali yapısını güçlendirirken diğer taraftan işverenimizi ve bağımsız çalışanımızı rahatlatacak dengeli bir model ortaya koyduk.” dedi.

36 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Borcunu tek seferde ödeme imkanı bulunmayan vatandaşlar için taksit seçeneği de devam edecek.

Belirlenen ödeme seçeneklerinden birinin tercih edilerek gerekli ödemenin 23 Ekim 2026'ya kadar yapılması halinde gecikme zamları dondurulacak ve kalan prim borcu 36 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Taksitli ödeme modelinde vatandaşlar borç durumlarına göre üç farklı seçenekten yararlanabilecek:

Prim borcunun yüzde 25'i ile bu bölüme ait gecikme zammının yüzde 90'ını; prim borcunun yüzde 50'si ile gecikme zammının yüzde 65'ini veya prim borcunun yüzde 65'i ile gecikme zammının yüzde 40'ını ödeyerek kalan borçlarını 36 aya kadar yapılandırabilecek.

“AMACIMIZ CEZALANDIRMAK DEĞİL, ÖDEMEYİ MÜMKÜN HALE GETİRMEK”

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarda vatandaşın ödeme gücünü gözettiğini vurguladı ve “Devlet alacağını elbette koruyacaktır. Ancak bizim anlayışımız vatandaşımızı borcuyla baş başa bırakmak değildir. Amacımız cezalandırmak değil, ödemeyi mümkün hale getirmektir. İşletmelerimizin faaliyetlerini sürdürebilmesini, bağımsız çalışanlarımızın geçmişten gelen yüklerini temizleyebilmesini istiyoruz.” dedi.

“HEM İŞVERENİMİZİ KORUYOR HEM SİGORTALARIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ”

Üstel, prim borçlarının sisteme kazandırılmasının Sosyal Sigortaların mali yapısı açısından da önemli olduğunu belirterek, düzenlemenin iki yönlü bir kazanım sağlayacağını söyledi ve ekledi:

“İşverenimizi rahatlatırken çalışanımızın hakkını ve Sosyal Sigortalarımızın geleceğini de koruyoruz. Üretimin, istihdamın ve çalışma hayatının güçlü olması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”

“VATANDAŞIMIZIN ÖNÜNÜ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başbakan Üstel, ekonomik koşullar karşısında hükümetin toplumdan gelen taleplere duyarsız kalmayacağını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz insanımızın sesini duyan, sorununu dinleyen ve çözüm üretmekten çekinmeyen bir hükümetiz. İmkanlarımızı halkımız için kullanıyoruz. Bugün Sigorta Prim Affı'nın müracaat süresini uzatarak işverenimize ve bağımsız çalışanımıza bir fırsat daha veriyoruz.Üretenin, çalışanının ekmeğini büyütenin ve kendi emeğiyle ayakta duran insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Halkımızın yükünü hafifleten, ekonomimizin çarklarını güçlendiren adımları kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Sigorta Prim Affı'ndan yararlanmak isteyen işverenler ve bağımsız çalışanlar 30 Eylül 2026 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesine başvurabilecek. Son ödeme tarihi ise 23 Ekim 2026 olacak.