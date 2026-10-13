Üstel’in açıklaması şöyle:

"Yeni dönemde atacağımız adımları tek tek açıklamaya devam ediyoruz. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracak, hayatlarına doğrudan dokunacak gerçek projeleri halkımızla paylaşıyoruz.

Çocuklarımızın daha iyi koşullarda büyümesi, ailelerimizin desteklenmesi ve kadınlarımızın çalışma hayatında daha güçlü yer alması için üç yeni projeyi daha hayata geçireceğiz.

“ÇALIŞAN ANNELERİMİZE ASGARİ ÜCRETİN YARISI KADAR AYLIK KREŞ VE BAKIM DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

0-6 yaş arası çocuğu bulunan çalışan annelerimize, belirlenecek hak sahipliği koşulları çerçevesinde, asgari ücretin yarısı kadar aylık kreş ve bakım desteği sağlayacağız.

“ÇALIŞMA HAYATINA HİÇ KATILMAMIŞ KADINLARIMIZA ASGARİ ÜCRETİN ÜÇTE BİRİ KADAR AYLIK DESTEK VERECEĞİZ”

0-6 yaş arası çocuğu bulunan ve çalışma hayatına hiç katılmamış kadınlarımıza, ev ekonomilerine katkı amacıyla asgari ücretin üçte biri kadar aylık destek vereceğiz.

“0-12 YAŞ GRUBUNA YÖNELİK ÇOCUK TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE KDV ORANINI SIFIRA İNDİRECEĞİZ”

Ayrıca, 0-12 yaş grubuna yönelik, halkımızın en çok ihtiyaç duyduğu çocuk tüketim ürünlerinde KDV oranını sıfıra indireceğiz. Bu kapsama alınacak ürünleri temel ihtiyaçları gözeterek belirleyeceğiz.

“YENİ DÜZENLEMELERLE AİLE BÜTÇELERİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SUNACAĞIZ”

İnsanımızın hayatına dokunan, ailelerimizi güçlendiren ve çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayan projeler üretmeye devam edeceğiz.

Yeni dönemde yapacağımız bu düzenlemelerle aile bütçelerine önemli bir katkı sunacağız.

“HALKIMIZ, SOSYAL MEDYADAKİ BOŞ LAFLARA DEĞİL, BİZE İTİBAR EDER”

Halkımız, sosyal medyadaki boş laflara değil, bize itibar eder. İktidara gelme hayali kuranların bir gün sonrasına dair boş sözlerden başka hiçbir planı ve programı olmadığını bilir.

“UBP KAZANACAK, İSTİKRAR KAZANACAK, HALK KAZANACAK”

Biz UBP’yiz. Yeni dönem için de çalışmaya devam eden tek parti UBP’dir.

UBP kazanacak, İstikrar kazanacak, Halk kazanacak."