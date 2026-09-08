Başbakan Ünal Üstel, Ankara’daki temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Üstel ve Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen üst düzey toplantıda, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen çalışmaların son durumu ile bundan sonraki süreçte atılabilecek adımlar ele alınıyor.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumların teknik heyetleri ile alanında deneyimli özel şirketlerin temsilcileri katılıyor.