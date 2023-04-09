Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'ne gözlemci üye olarak olmasına ilişkin bir açıklama yaparak, memnuniyetini dile getirdi.

Başbakan Üstel, “11 Kasım 2022 tarihinde Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen 9. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anayasal adı ile teşkilata gözlemci üye olarak kabul edilmesinin ardından, Kıbrıs Türk Ticaret Odamızın da, İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu'nda gözlemci üyeliğe kabul edilmesinden büyük memnuniyet duymaktayız” ifadelerini kullandı.

Üstel, “7 Nisan 2023 tarihinde İstanbul'da, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurul toplantısında alınan karar son derece önemlidir” dedi.

Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye ve gözlemci üye olan 8 ülkenin iş örgütlerinin temsil edildiği Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin Türk Devletleri arasındaki ekonomik ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesine katkılarının geleceği şekillendirmede çok önemli bir rol oynayacağı inancındayız.

Onlarca yıldır, ortaya koyduğu tüm iyi niyetli çabalar ve barışsever tutumları karşılıksız kalan Kıbrıslı Türkler için zaman, hak ettiği şekilde kendi kendini yönetme iradesini ele almış, özgür, eşit, egemen bir halk olarak dünya devletleri arasındaki yerini alması zamanıdır. Zaman bizim dünya ile dünyanın da bizimle kucaklaşması zamanıdır.

Bu vesile ile Kıbrıs Türk Ticaret Odamızı bir kez daha tebrik ediyor, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu'nda yeniden başkanlık görevine seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kutluyor, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın gözlemci üyeliğinin, tüm odalarımıza, iş dünyamıza ve halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”