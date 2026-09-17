UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin kararını 30 Eylül 2027’ye kadar uzatmasına tepki gösterdi.

Üstel, söz konusu kararın Kıbrıs Türk halkı açısından doğrudan bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın silahlanmasını kolaylaştıran her adımın Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, adadaki stratejik dengeyi ve Doğu Akdeniz’in istikrarını tehdit ettiğini ifade eden Üstel, dünyanın giderek daha güvensiz bir döneme girdiğini, bölgede savaşların yayıldığını ve Doğu Akdeniz’in hızla silahlandığını söyledi.

Üstel, İsrail’in saldırgan politikalarının yarattığı istikrarsızlığın artık Kıbrıs’ın güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ise bölgedeki gerilimi azaltmak yerine silahlanmayı tercih ettiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın yeni silah sistemleri satın aldığını, İsrail yapımı hava savunma sistemleri kurduğunu ve İsrail ile Fransa arasındaki askeri iş birliğini derinleştirdiğini ifade eden Üstel, Yunanistan’ın da savaş uçaklarını ve askeri unsurlarını Güney Kıbrıs’a konuşlandırdığını söyledi.

Yeni askeri anlaşmalar imzalandığını ve yabancı orduların adadaki varlığının artırıldığını belirten Üstel, “Bütün bunları sıradan savunma tedbirleri veya masum hazırlıklar olarak görmek mümkün değildir. Kıbrıs’ın güneyi adım adım askeri bir üs haline getiriliyor” dedi.

Adanın silahlandırılmasının Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve Doğu Akdeniz’deki hassas dengeleri doğrudan tehdit ettiğini ifade eden Üstel, önümüzdeki on yılın çok ciddi güvenlik risklerinin yaşanabileceği bir dönem olacağını söyledi.

“GÖREVİM HALKIMA DOĞRULARI SÖYLEMEKTİR”

Üstel, “Benim görevim, halkıma doğruları söylemektir. Bu nedenle gerçekleri açıkça ortaya koyuyorum” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yalnızca askeri alanda hareket etmediğini de belirten Üstel, ekonomik varlığa hukuk üzerinden saldırıldığını ve mülkiyet meselesinin siyasi ve ekonomik bir silaha dönüştürüldüğünü ileri sürdü.

Üstel, iş insanlarının, yatırımcıların ve vatandaşların uluslararası tutuklama tehditleriyle yıldırılmaya çalışıldığını savunarak, amacın yatırım ortamını bozmak ve ekonomiyi zayıflatmak olduğunu söyledi.

“MAVİ VATAN’DA DA ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANIYOR”

Mavi Vatan’da da son derece önemli gelişmeler yaşandığını belirten Üstel, deniz yetki alanları, enerji kaynakları ve ulaşım yolları üzerinden yeni bir güç mücadelesi yürütüldüğünü ifade etti.

Hükümet olarak bütün gelişmeleri anbean takip ettiklerini kaydeden Üstel, Anavatan Türkiye ile gerçekleştirilen görüşmelerin yalnızca yol, hastane, enerji ve ekonomik projelerden ibaret olmadığını söyledi.

Üstel, Anavatan Türkiye ile bölgede artan güvenlik risklerinin de görüşüldüğünü belirterek, Doğu Akdeniz’de değişen askeri dengelerin değerlendirildiğini, Rum yönetiminin silahlanmasının ele alındığını ve Mavi Vatan’daki gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

Halkın ve devletin güvenliği için atılması gereken adımlar üzerinde çalışıldığını ifade eden Üstel, “Ortada son derece ciddi gelişmeler vardır. Zamanı geldiğinde gerekli bilgileri halkımızla paylaşacağız” dedi.

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTADIR”

Üstel, devletin gelişmeleri yakından takip ettiğini, gerekli değerlendirmelerin yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Türkiye ile tam bir uyum içerisinde hareket edildiğini vurgulayan Üstel, güvenliğin karşı tarafın iyi niyetine bırakılmayacağını söyledi.

Üstel, “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini tartışmaya açmayız. Türk askerinin adadaki varlığını pazarlık konusu yaptırmayız. Egemenliğimizden, devletimizden ve halkımızın güvenliğinden vazgeçmeyiz” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ POLİTİKALARIMIZ TAVİZSİZ BİÇİMDE SÜRDÜRÜLMELİ”

İçinde bulunulan dönemin siyasi macera arama dönemi olmadığını belirten Üstel, bunun güçlü devlet, siyasi istikrar ve kararlı liderlik dönemi olduğunu söyledi.

Anavatan Türkiye ile iş birliğinin kesintisiz devam etmesi ve milli politikaların tavizsiz biçimde sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Üstel, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin günlük siyasi hesapların üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.

Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin farkının da burada ortaya çıktığını belirterek, devletine sahip çıktığını, egemen eşitliği savunduğunu ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinin varlığını vazgeçilmez gördüğünü söyledi.

Üstel, açıklamasının sonunda, “Çünkü bu coğrafyada güvenliğin siyasi teminatı Ulusal Birlik Partisi’dir. Milli duruşun adresi Ulusal Birlik Partisi’dir. Kıbrıs Türk halkının devletini ve geleceğini koruyacak irade, Ulusal Birlik Partisi’dir” ifadelerini kullandı.