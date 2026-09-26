Üstel yaptığı yazılı açıklamada, CTP’nin yolsuzlukla mücadele adı altında toplumun tamamını zan altında bıraktığını savunarak, “Algı anketlerini mahkeme kararı gibi sunuyor, insanımızı topluca suçlu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

CTP’nin 2018 yılında yolsuzluk dosyalarının açıklanması, özel soruşturma memurlarının atanması, mal beyanlarının denetlenmesi ve “Nereden Buldun Yasası” çıkarılması yönünde vaatlerde bulunduğunu belirten Üstel, bugün benzer vaatlerin yeniden gündeme getirildiğini ileri sürdü.

Üstel, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin kısa süre önce “Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi” kurulacağını ve kamu kaynaklarında hesap verebilirliğin güçlendirileceğini açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, “Önce o sözlerin hesabını versinler” dedi. İncirli, 23 Eylül’deki açıklamasında denetimin ve şeffaflığın güçlendirileceğini, Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kurulacağını söylemişti.

CTP’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Üstel, geçmiş dönemlerde yaşanan bazı yolsuzluk iddiaları ve yargı süreçlerini hatırlatarak, partisinin siyasi rakibinin topluma “dürüstlük dersi vermesini” eleştirdi.

Üstel ayrıca, geçmişte yolsuzluk iddialarını haberleştiren medya kuruluşlarına yönelik baskı girişimleri yaşandığını öne sürdü ve özgür basın söylemi ile bu uygulamaların çeliştiğini savundu.

“Yolsuzluk iddialarında son sözü anketler değil, mahkemeler söyler” diyen Üstel, ihbar mekanizmalarının da “dedikoduya, fişlemeye ve siyasi hesaplaşmaya” dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

CTP’nin siyaset anlayışını “çamur siyaseti ve boş söz siyaseti” olarak nitelendiren Üstel, hükümetin ise projeler üretmeye devam ettiğini belirtti.

Üstel açıklamasını, “Onlar konuşuyor, UBP çalışıyor” sözleriyle tamamladı.