Başbakan Ünal Üstel, karma oy uygulamasını kaldıran yasanın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından Cumhuriyet Meclisine geri gönderilmesini eleştirerek, bunun ciddi bir tutarsızlık olduğunu ifade etti.

Üstel, yaptığı açıklamada, Erhürman’ın CTP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde karma oyun siyasal sisteme hiçbir katkı sağlamadığını açıkça dile getirdiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, bugün karma oy uygulamasını kaldıran yasayı Cumhuriyet Meclisine geri göndermesi ciddi bir tutarsızlıktır" ifadelerini kullandı.

“Sayın Erhürman’ın dün yanlış bulduğu bir sistemi bugün korumaya çalışması, hukuki değil siyasi bir tercihtir" diyen Üstel, Anayasaya aykırılık konusunda herhangi bir tereddüt olması halinde yasanın görüş alınmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderilebileceğini kaydetti.

Bu yolun tercih edilmediğini belirten Üstel, “Çünkü ortada Anayasaya aykırılığı ortaya konmuş bir düzenleme yoktur. Ortada, üç siyasi partinin ortak iradesiyle, Cumhuriyet Meclisinin usulüne uygun biçimde kabul ettiği bir yasa vardır" ifadelerini kullandı.

“ANAYASADA BÖYLE BİR HÜKÜM YOKTUR”

Üstel, söz konusu yasanın Anayasa Mahkemesine gönderilmek yerine siyasi gerekçelerle Meclise iade edilmesinin, Meclisin iradesine gösterilmesi gereken saygıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nda, seçim yasalarının seçimlerden bir yıl önce değiştirilemeyeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığını belirten Üstel, yakın siyasi tarihte seçim yasalarının seçimlere kısa süre kala değiştirildiği ve uygulandığı açık örnekler bulunduğunu ifade etti.

“Kimse siyasi bu karara hukuki kılıf aramamalıdır" diyen Üstel, yol haritalarının açık olduğunu belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarıdır. Kuzey Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil eden Cumhuriyet Meclisidir" ifadelerini kullandı.

“SEÇMENİN TERCİH HAKKI ORTADAN KALDIRILMADI”

Karma oyun kaldırılmasıyla seçmenin tercih hakkının ortadan kaldırılmadığını belirten Üstel, parti içi tercih hakkının aynen korunduğunu söyledi.

Üstel, düzenlemenin amacının geçersiz oyları azaltmak, seçim sistemini sadeleştirmek ve halkın iradesinin sandığa daha doğru yansımasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir siyasi partinin seçim hesabının parçası haline getirilemeyeceğini savunan Üstel, “Bu makamdan beklenen, içinden çıkılan partinin çıkarlarını değil, devletin bütünlüğünü ve halkın ortak iradesini gözetmesidir" dedi.

“Dün söylenenleri bugün unutanlar, tarafsızlık sözünü siyasi hesaplara feda edenler, elbet kamu vicdanına hesap verecektir" ifadelerini kullanan Üstel, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bizim duruşumuz nettir. Meclisin iradesine sahip çıkacağız.

Halkın iradesinin sandığa açık, doğru ve güçlü biçimde yansımasını sağlayacağız. Bu konuda geri adım atmayacağız"