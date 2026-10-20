Üstel'in açıkladığı 10 destek paketi şöyle:

İlk Arabam Desteği: 18-25 yaş aralığındaki gençlerin 1600 cc ve altındaki araç alımlarında bir defaya mahsus KDV sıfırlanacak. Plakalı ikinci el araç alacak gençlere 3 yıl vadeli kredi faiz desteği sağlanacak.

Genç Teknoloji Desteği: 16-24 yaş aralığındaki gençlerin bilgisayar ve tablet alımlarında bir defaya mahsus KDV sıfırlanacak. Uygulama seçimlerin hemen ardından başlatılacak.

Genç İletişim Desteği: 16-24 yaş aralığındaki gençlerin ilk akıllı telefon alımlarında bir defaya mahsus KDV sıfırlanacak. Destek seçimlerin hemen ardından hayata geçirilecek.

Ücretsiz İnternet Desteği: Eğitim gören gençlere ücretsiz internet paketi sağlanacak. Uygulama seçimlerin hemen ardından kısa süre içerisinde başlatılacak.

Genç Konut Desteği: Önümüzdeki 5 yılda 5 bin genç konut inşa edilmesi hedefleniyor. Konutlar, gençlerin mali durumları gözetilerek özel koşullarla sunulacak. Mevcut sosyal konut projeleri de devam edecek.

Genç İstihdam Desteği: İlk kez çalışma hayatına katılacak 35 yaşına kadar gençlere 50 bin TL maaş desteği ve yüzde 100 sosyal güvenlik prim desteği sağlanacak. Uygulama Ocak 2027'de başlayacak.

Ev-Yap Konut Kredisi Desteği: Kırsal kesim arsası sahibi vatandaşlara evlerini inşa edebilmeleri için düşük faizli ve uzun vadeli konut kredisi verilecek. Destek seçimlerin hemen ardından devreye girecek.

İlk Evim Kredisi ve Beyaz Eşya Desteği: İlk Evim kredisi uygulaması devam edecek. Kırsal kesim arsasına ev inşa etmeye başlayan veya sosyal konut sahibi olan yeni evli gençlere, evlilik belgelerini ibraz etmeleri halinde beyaz eşya alımlarında gümrük vergisi muafiyeti sağlanacak.

Evlilik Kredisi ve Nakdi Yardım Desteği: 18-28 yaş aralığındaki genç çiftlere 36 ay vadeli, faiz destekli 500 bin TL evlilik kredisi verilecek. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun evlenen gençlere yaptığı nakdi yardım 200 bin TL'ye çıkarılacak.

Ücretsiz Üniversite Desteği: 2027 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavla üniversitelere yerleşen KKTC vatandaşı öğrencilerin öğrenim harçlarının tamamı devlet tarafından karşılanacak. Hâlihazırda üniversitelerde okuyan ve not ortalaması 3.00 ve üzeri olan KKTC vatandaşı öğrenciler de bu haktan yararlanabilecek.

"GÖÇÜ ÖNLEMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Gençlerin kendi topraklarında kalmasını sağlamayı ve göçü önlemeyi hedeflediklerini belirten Üstel, eğitimden çalışma hayatına, teknolojiden konuta kadar birçok alanda hazırladıkları projelerle gençlerin ve ailelerinin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin karşı karşıya kaldığı sorunların yalnızca söylemlerle çözülemeyeceğini ifade eden Üstel, “Gençlerin göçü lafla durmaz. Gençlerin sorunları lafla çözülmez. Gençlerin ihtiyaçları lafla karşılanmaz. Biz laf değil, iş üretiyoruz. Biz gerçek destekler ortaya koyuyoruz. Onlar konuşuyor, biz yapıyoruz” dedi.

“SOSYAL KONUT HEDEFİMİZİ 15 BİNE YÜKSELTİYORUZ”

Hükümetleri döneminde hayata geçirilen projeleri de değerlendiren Üstel, yaklaşık 30 yıl aradan sonra sosyal konut projelerini yeniden başlattıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 bin sosyal konut projesinin devam ettiğini belirten Üstel, bu hedefi 15 bin konuta yükselttiklerini açıkladı.

Gençlere kırsal kesim arsaları dağıttıklarını ve tarihte ilk kez İlk Evim kredisi uygulamasını başlattıklarını ifade eden Üstel, yüzlerce gencin ev sahibi olduğunu kaydetti.

Üstel, yeni dönemde mevcut sosyal konut projelerinin yanı sıra gençlere özel koşullarla sunulacak 5 bin konut daha yapmayı hedeflediklerini belirtti.

“ALTI İLÇEYE GENÇLİK MERKEZİ AÇACAĞIZ”

Gençlere yönelik sosyal ve kültürel yatırımlara da değinen Üstel, altı ilçenin tamamında çok amaçlı gençlik merkezleri açacaklarını duyurdu.

Lefkoşa'da büyük bir kültür sanat merkezi projesini hayata geçireceklerini açıklayan Üstel, merkezin sanat, kültür, etkinlik ve konserlerin buluşma noktası olacağını söyledi.

“ENERJİ MALİYETLERİ YARI YARIYA DÜŞECEK”

Türkiye'den KKTC'ye elektrik getirilmesi ve doğal gaz boru hattı projelerini başlattıklarını belirten Üstel, projelerin tamamlanmasıyla enerji maliyetlerinin yarı yarıya düşeceğini ifade etti.

Üstel, “Bunları bu dönemde tamamladığımızda enerji maliyetleri yarı yarıya düşecek. Faturalar yarı fiyatına düşecek” dedi.

“150 BİN KONUT VE İŞ YERİ BEŞ KAT HIZLI İNTERNETE KAVUŞACAK”

Fiber optik altyapı projesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Üstel, kısa süre içerisinde 150 bin konut ve iş yerinin beş kat daha hızlı ve daha uygun fiyatlı internete kavuşacağını söyledi.

Projenin devletin dijital altyapısını da tamamlayacağını belirten Üstel, yeni dönemde vatandaşların kamu işlemlerini cep telefonları ve bilgisayarları üzerinden gerçekleştirebileceğini ifade etti.

“TEKNOLOJİ ALANINDA ÇALIŞAN GENÇLERİ VERGİDEN MUAF TUTACAĞIZ”

“Kıbrıs Tech” projesini de açıklayan Üstel, ülkenin tamamını bir teknoparka dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren gençlerin ülkenin neresinde çalışırlarsa çalışsınlar devlet desteklerinden yararlanabileceklerini söyleyen Üstel, “Teknoloji alanında faaliyet gösteren gençlerimizi devlet olarak vergiden muaf tutacağız, kendilerine kredi imkânları ve prim destekleri sağlayacağız” dedi.

Teknoloji üretiminin büyük ekonomik değer yaratabileceğine dikkat çeken Üstel, gençlerin geliştireceği yazılım, oyun ve uygulamaların ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etti.

Muhalefetin fiber optik projesine karşı çıktığını da ileri süren Üstel, bu yaklaşımı eleştirdi.

“YENİ ATATÜRK STADYUMU'NUN TEMELİNİ 2027'DE ATACAĞIZ”

Spor yatırımlarına ilişkin de konuşan Üstel, İskele, Lefke ve Gazimağusa'ya üç çok amaçlı spor salonu inşa edeceklerini açıkladı.

Yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi projesini başlattıklarını belirten Üstel, projenin KKTC'de son 40 yılda spor alanında yapılmış en büyük yatırım olacağını söyledi.

Üstel, stadyumun temelinin 2027 yılının ilk yarısında atılacağını ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

“KIBRIS TÜRK HAVA YOLLARI 2028'DE YENİDEN GÖKLERLE BULUŞACAK”

Ulaştırma alanında hayata geçirilen projelere de değinen Üstel, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Lefke-Güzelyurt çift şeritli yolu, Yenierenköy-Balalan çift şeritli yolu ve Girne-Alsancak-Lapta Çevre Yolu projelerini tamamladıklarını söyledi.

Ercan Havalimanı'nın yeni terminalini hizmete açtıklarını hatırlatan Üstel, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı yeniden faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Üstel, “Kıbrıs Türk Hava Yolları, 2028 yılında yeniden göklerle buluşacak” dedi.

Girne ve Gazimağusa limanlarını iki yıl içerisinde yenileyeceklerini de belirten Üstel, Lefke Limanı'nı yeniden hizmete açacaklarını, Lefke ve İskele marina projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

“KARPAZ VE LEFKOŞA HASTANELERİNİ 2027'DE AÇACAĞIZ”

Sağlık yatırımlarına da değinen Üstel, dört yılda dört hastane projesi başlattıklarını belirterek, Girne ve Güzelyurt hastanelerinin açıldığını hatırlattı.

Karpaz Hastanesi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin 2027 yılında hizmete açılacağını söyleyen Üstel, dört büyük sağlık merkezi projesini de hayata geçirdiklerini ifade etti.

Eğitim alanındaki yatırımlara ilişkin de bilgi veren Üstel, 30 yeni okul kazandırdıklarını, altı okul projesinin devam ettiğini ve eğitim altyapısına 622 yeni derslik eklediklerini belirtti.

“50 BİN TL MAAŞ DESTEĞİ OCAK 2027'DE BAŞLAYACAK”

Gençlerin istihdamını artırmayı hedeflediklerini belirten Üstel, ilk kez çalışma hayatına katılacak 35 yaşına kadar gençlere 50 bin TL maaş desteği ve yüzde 100 sosyal güvenlik prim desteği vereceklerini yineledi.

Üstel, “İşi olmayan genç bırakmayacağız. Her gencimizi iş sahibi yapacağız. Her gencimizi işiyle, eviyle, geliriyle bu topraklara bağlayacağız” dedi.

Uygulamanın Ocak 2027'de başlayacağını açıklayan Üstel, gençlerin iş bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla şirketlerin de destekleneceğini kaydetti.

“ÜNİVERSİTE HARÇLARINI DEVLET KARŞILAYACAK”

Eğitim masraflarının ailelerin üzerindeki en büyük ekonomik yüklerden biri olduğunu belirten Üstel, 2027 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavla üniversitelere yerleşen KKTC vatandaşı öğrencilerin öğrenim harçlarının tamamının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Mevcut üniversite öğrencilerinden not ortalaması 3.00 ve üzeri olan KKTC vatandaşlarının da bu haktan yararlanabileceğini belirten Üstel, uygulamanın ayrıntılarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacağını söyledi.

“DESTEKLERİ SEÇİMLERİN ARDINDAN HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Açıkladıkları desteklerin gençlerin eğitim, istihdam, barınma, ulaşım ve aile kurma süreçlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirten Üstel, yeni dönemde hükümeti kurmalarının ardından gerekli düzenlemeleri yaparak uygulamaları başlatacaklarını ifade etti.

6 Aralık seçimlerine de değinen Üstel, gençlerden UBP'ye destek istedi ve partisinin seçimlerin ardından iktidarını sürdüreceğine inandığını söyledi.

Türkiye ile iş birliğinin önemine dikkat çeken Üstel, eğitimden altyapıya, ulaşımdan teknolojiye kadar birçok projenin Türkiye ile yürütülen ortak çalışmalar sayesinde hayata geçirildiğini belirtti.

Üstel, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ve Türk halkına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.