Üstel, Hristodulidis’in açıklamalarını şiddetle kınarken, Kıbrıs’taki gelişmelere ilişkin Rum tarafına yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

“Kıbrıs’ta ikiyüzlülük aranıyorsa adresi bellidir”

Üstel yaptığı açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in, BM kürsüsünü kullanarak Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği ifadeleri şiddetle kınıyorum” dedi.

“Kıbrıs’ta ikiyüzlülük aranıyorsa, adresi bellidir” ifadelerini kullanan Üstel, bu adresin Güney Kıbrıs Rum liderliği ve onu koşulsuz biçimde alkışlayanlar olduğunu savundu.

“1960 Cumhuriyeti’ni gasp ederek Kıbrıs Türk halkını dışladılar”

Kıbrıs’ta işgal iddiasına da yanıt veren Üstel, “Kıbrıs’ta işgal varsa, o da Rumların 1960 Cumhuriyeti’ni gasp ederek Kıbrıs Türk halkını kendi ortak devletinden dışlamasıdır” ifadelerini kullandı.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının ortak devlet yapısından dışlandığını belirterek, Rum tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin yaklaşımını eleştirdi.

“Hukuksuzluk, yıllardır uygulanan ambargolar ve izolasyonlardır”

Üstel, Kıbrıs’ta hukuksuzluk bulunduğu yönündeki değerlendirmelere de tepki göstererek, “Kıbrıs’ta hukuksuzluk varsa, o da Kıbrıs Türk halkına yıllardır uygulanan insanlık dışı ambargolar ve izolasyonlardır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda karşı karşıya kaldığı izolasyonların devam ettiğini ifade eden Üstel, Rum tarafının suçlamalarının gerçekleri yansıtmadığını savundu.

“1963-1974 arasında katliamlar, saldırılar ve sürgünler yaşandı”

Üstel, 1963-1974 yılları arasındaki döneme de dikkat çekerek, “Kıbrıs’ta zulüm varsa, o da 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkına reva görülen katliamlar, saldırılar ve sürgünlerdir” ifadelerini kullandı.

“Huzur ve güvenlik Türk askerinin varlığıyla sağlanıyor”

Kıbrıs’ta bugün huzur ve güvenliğin bulunduğunu belirten Üstel, bunun Türk askerinin adadaki varlığı sayesinde olduğunu savundu.

Üstel, “Kıbrıs’ta bugün huzur ve güvenlik varsa, bu da ‘işgalci’ diyerek iftira attıkları Türk askerinin adadaki varlığı ve sağladığı güvenlik sayesindedir” dedi.

“Kıbrıs’ın gerçeklerini değiştiremeyecekler”

Hristodulidis ve çevresine de mesaj veren Üstel, “Hristodulidis ve çevresi artık şunu çok net bilmelidir; kimlerden destek alırlarsa alsınlar, Kıbrıs’ın gerçeklerini değiştiremeyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk halkı kendi yolunda yürümeye devam edecek”

Üstel, Kıbrıs Türk halkının geleceğine ilişkin kararlılığını da vurgulayarak, “Kıbrıs Türk halkı; Anavatan Türkiye’nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü desteğiyle kendi yolunda, kendi iradesiyle ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir” dedi.

Üstel açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Kıbrıs Türk halkı vardır, egemendir ve geleceğine başkalarının karar vermesine asla izin vermeyecektir.”