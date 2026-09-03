Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı’nda ortak basın açıklaması düzenledi.

Başbakan Üstel, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk andan itibaren KKTC’nin yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren kendileriyle yakın temas içerisinde olduğunu belirten Üstel, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve ihtiyaç duyulan her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin imkanlarının harekete geçirildiğini söyledi.

Türkiye tarafından görevlendirilen çok sayıda hava, deniz ve kara unsurunun arama kurtarma çalışmalarına güçlü destek verdiğini ifade eden Üstel, çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü ve devam edeceğini kaydetti.

Üstel, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan tüm asker, personel ve görevlilere Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Cevdet Yılmaz’ın KKTC’ye gelişinin de dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğunu dile getiren Üstel, Yılmaz’ın kayıp yakınları ve acılı ailelerle bir araya gelerek onları dinlediğini söyledi.

Facianın ilk anından itibaren önceliklerinin insanları kurtarmak, kayıplara ulaşmak ve olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasını sağlamak olduğunu belirten Üstel, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydetti.

Kazaya anında müdahale edildiğini ifade eden Üstel, “Bu ilk müdahale olmasaydı bugün çok daha fazla kayıptan söz ediyor olabilirdik.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle çalışmaların havadan, denizden ve denizin derinliklerinde gece gündüz sürdürüldüğünü kaydeden Üstel, son bilançoyu da açıkladı.

Üstel, “267 kişinin bulunduğu gemiden 239 insanımızı sağ salim kurtardık. Ne yazık ki 9 canımızı kaybettik. Şu anda halen ulaşamadığımız 19 insanımız var.” ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır dileyen Üstel, kayıp 19 kişiye ulaşılması için çalışmaların aynı kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

“KUSURU VEYA İHMALİ OLAN HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERECEK”

Facianın nasıl ve neden meydana geldiğinin bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasının bir diğer önemli sorumlulukları olduğunu belirten Üstel, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü söyledi.

Üstel, “Kim olursa olsun, hangi makamda ve hangi görevde bulunursa bulunsun, bu faciada bir kusuru, ihmali veya sorumluluğu varsa hukuk önünde hesabını verecek.” dedi.

Olayla bağlantılı kaptan ve şirket sorumlusu dahil gemi personelinin yargı sürecinin devam ettiğini belirten Üstel, şüphelilerin bugün bir kez daha hakim karşısına çıktığını söyledi. Bilgi ve belgelerin incelendiğini, teknik değerlendirmelerin sürdüğünü kaydeden Üstel, hükümet olarak soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeden sağlıklı ve güvenilir şekilde yürütülmesi için gerekeni yaptıklarını ifade etti.

“GEREKLİ BAŞKA İDARİ TEDBİRLERİ ALMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİM”

Makamların, kişilerin veya siyasi dengelerin korunmasından daha önemli olanın gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecelli etmesi olduğunu vurgulayan Üstel, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ihtiyaç duyulması halinde başka idari tedbirler almaktan da çekinmeyeceğini söyledi.

Üstel, hükümetin görevinin devam eden soruşturmanın sonucunu peşinen ilan etmek olmadığını ve masumiyet karinesinin korunması gerektiğini belirterek, kimin suçlu veya kusurlu olduğuna bağımsız yargının karar vereceğini ifade etti.

“Kıbrıs Türk adaletine sonuna kadar güveniyorum.” diyen Üstel, yargının görevini hiçbir baskı, şüphe veya engel olmadan yerine getirebilmesinin önünü açmanın hükümetin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Üstel, facianın ortaya koyduğu eksikliklerin de büyük bir titizlikle değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

“HİÇ KİMSE BUNU BAŞARAMAYACAKTIR”

Üstel, böylesi kriz dönemlerini siyasi fırsata çevirerek devlet otoritelerini zayıflatmaya ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri tartışmaya açmaya çalışanlar olduğunu da belirtti.

Bu yöndeki girişimlere tepki gösteren Üstel, “Ancak herkes şunu çok iyi bilmeli; hiç kimse bunu başaramayacaktır.” dedi.

Bugün ihtiyaç duyulanın birlik olduğunu vurgulayan Üstel, önceliğin acılı ailelerin yanında olmak ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Üstel, bir taraftan büyük facianın yaralarını sarmaya çalıştıklarını, diğer taraftan ülkeyi yönetme sorumluluğunu yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, “Hükümetimiz görevinin başındadır.” dedi.