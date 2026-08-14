Tatlısu’ya sosyal konut müjdesi veren Üstel, “Siyasi istikrarla yola devam edeceğiz” dedi.

TATLISU’YA SOSYAL KONUT MÜJDESİ

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, seçim çalışmaları kapsamında Tatlısu’yu ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın desteğiyle güçlü bir şekilde iktidarda olmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstel, yeni dönemin de hizmet, yatırım ve istikrar dönemi olacağını söyledi.

Üstel, Tatlısu halkına sosyal konut müjdesi vererek, yakın zamanda bölgede sosyal konut projesinin başlayacağını açıkladı.

Tatlısu’da vatandaşlarla buluşan Üstel, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek sosyal konut projesinin yakın zamanda başlayacağını açıkladı.

UBP iktidarının halkın ihtiyaçlarına dokunan sosyal politikaları yeni dönemde de sürdüreceğini belirten Üstel, hizmetlerin yalnızca Lefkoşa’da değil, ülkenin dört bir yanında devam edeceğinin mesajını verdi.

“İSTİKRAR BİZİM, HİZMET BİZİM, GELECEK BİZİM”

Seçim döneminde en güçlü mesajlarından birini Tatlısu’dan veren Üstel, siyasi istikrarın korunmasının hizmetlerin kesintisiz devamı açısından önemine dikkat çekti.

Üstel, “İstiyoruz ki yeni dönemde yeni bir siyasi istikrarla birlikte yolumuza devam ederken, belediyelerle de büyük bir işbirliği içerisinde, büyük bir dayanışma ruhu içerisinde halkımıza, hem ülkemizin ihtiyaç duyduğu, hükümetin el atacağı projelerde, hem de belediyelerimizle el ele, kol kola hizmet verelim” dedi.

“BÜYÜK PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK”

Ülkenin ihtiyaç duyduğu önemli eserlerin hükümet döneminde hayata geçirildiğini belirten Üstel, yeni dönemde de büyük projelerin devam edeceğini söyledi.

Üstel, “ Büyük projelerimizi Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’yle el ele, kol kola, bir kardeşlik ruhu içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

“HALKIN İSTEDİĞİ ADAYLARLA YOLA ÇIKIYORUZ”

Belediye başkan adaylarının belirlenmesinde halkın beklentilerinin dikkate alındığını belirten Üstel, UBP’nin her bölgede kazanacak ve halk tarafından benimsenen isimlerle yola çıktığını söyledi.

Üstel, “Şu ana kadar 14 belediyemizi ilan ettik. Önümüzdeki günlerde 4 belediye başkanımızı daha ilan edip, belediyelerdeki adaylarımızı tamamlayacağız” dedi.