TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakanı Üstel, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakanı Üstel, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
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