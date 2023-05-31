Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak  Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak 

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakanı Üstel, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.