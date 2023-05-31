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TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakanı Üstel, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

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