Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

“Değerli UBP’li kardeşlerim,

Dün akşam itibarıyla 2022 yılında çıktığımız yolculuğu tamamladık ve yeni bir seçim sürecini resmen başlattık.

Önümüzde yaklaşık altmış günlük bir dönem var. Bu süreçte halkımızın karşısına çıkacak, bugüne kadar yaptıklarımızı ve önümüzdeki dönemde yapacaklarımızı anlatacağız.

Geride bıraktığımız beş yıla yakın süre, Ulusal Birlik Partisi için gurur verici bir dönem olmuştur. Ülkemizin her noktasına hizmet taşıdık, her karış toprağında bir UBP imzası bırakmaya çalıştık.

Ama şunu özellikle söylemek istiyorum: Hayata geçirdiğimiz eserlerin hiçbiri şahsıma veya herhangi bir bakanımıza ait değildir. Bunların tamamı, Ulusal Birlik Partisi başkanlığındaki hükümetin eseridir.

Biz bütün bunları yaparken tek bir hedefle hareket ettik: Ülkemizin gelişimine katkı sağlamak ve yeni nesillerimizi çok daha güçlü bir geleceğe taşımak.

Biz bu büyük davanın, cumhuriyetimizin ve partimizin birer bayrak taşıyıcısıyız. Dün bu bayrağı başka arkadaşlarımız taşıyordu, ondan önce değerli başkanlarımız taşıdı. Bugün biz taşıyoruz. Yarın başkaları taşıyacak.

Çünkü Ulusal Birlik Partisi, şahısların değil, kutlu ve büyük bir davanın partisidir.

Elbette birbirimizi kırdığımız, incindiğimiz, yanlış anlaşıldığımız günler oldu. Ben bugün sadece şahsım adına konuşuyorum. Eğer herhangi bir UBP’li kardeşimin kalbini kırdıysam, gönlünde bana karşı bir kırgınlık bıraktıysam ya da kendisini haklı, beni haksız gördüğü bir konu varsa, buradan kendisinden helallik istiyorum.

Emin olun ki benim için halkımızın, ülkemizin ve Ulusal Birlik Partisi’nin hedeflerinden ve geleceğinden daha önemli hiçbir kişisel hedef ve öncelik olmadı.

Ben bütün mücadelemi UBP’nin varlığını, kurumsal kimliğini ve gücünü korumak için verdim. Bu partinin yalnızca bugün değil, gelecek nesiller boyunca ülkemizin iradesinin, emeğinin ve çalışma azminin taşıyıcısı olması için çalıştım.

Bu dönemde pek çok büyük projeye imza attık.

Gerçekleştirdiğimiz yerel yönetimler reformuyla 18 güçlü belediye yaratmak yine bize nasip oldu. Şimdi bu 18 beldede 18 adayımızla ülkenin her yerine imzamızı taşımaya hazırlanıyoruz.

Partimizin iç disiplinini zedeleyen karma oy sisteminin kaldırılması için de mücadele ettik ve bunu başardık.

Karma oyu kaldırdık. Dün genel seçim tarihini de oy birliği ile belirledik.

Şimdi önümüzde yeni bir süreç var. Bu süreçte zaferle çıkacağımız iki önemli seçim var.

Ben bütün UBP’li kardeşlerimden tek bir şey istiyorum:

Kırgınlıklarımızı geride bırakalım.

Çünkü bu ülkenin Ulusal Birlik Partisi’ne ihtiyacı var.

UBP; çalışan, üreten, yatırım yapan ve ülkemizin her karış toprağına değer veren bir partidir.

Gelin, bütün gayretimizi bu ülkeyi daha ileriye taşımaya verelim. İhtiyacımız olan zamanı ve güçlü iktidarı hep birlikte kazanalım.

Şimdi bu ülkenin geleceğine yön vermek isteyen, yüreği vatan sevgisiyle dolu tüm kardeşlerimi milletvekili olmaya davet ediyorum.

24 Ekim’de büyük bir demokrasi şöleni içerisinde milletvekili ön seçimimizi gerçekleştireceğiz.

UBP’ye gönül vermiş, yüreği vatan sevgisiyle dolu, bu cumhuriyeti kuran iradeyi ruhunda taşıyan tüm kardeşlerimin aday olmasını ve bu bayrağı taşımak için yarışmasını temenni ediyorum.

Şimdi hep birlikte çalışacağız. Örgütlerimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla, adaylarımızla ve bütün yol arkadaşlarımızla sokaklara çıkacağız.

Gecemizi gündüzümüze katacağız.

Kırgınlıklarımızı değil, ortak davamızı konuşacağız.

Çünkü bizim davamız Ulusal Birlik Partisi’dir.

Davamız bir, yolumuz bir, hedefimiz bir.

Kalplerimiz bir, partimiz bir.

Hep birlikte, tek yürek ve omuz omuza çalışarak her iki seçimden de büyük zaferle çıkacağız.

Hiç durmadık, yorulmadık.

Çalışmaya devam ediyoruz.”