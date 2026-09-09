Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan, olayla ilgili bulguları aktardı.

Artan, huzurda bulunan zanlı A.E.’nin 8 Eylül 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada, Pamir isimli narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından çantasında kontrol yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan kontrolde zanlının tasarrufunda içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan bir sarma sigaranın tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Zanlıdan izahat istendiğini aktaran polis, A.E.’nin söz konusu maddeyi Almanya’da reçeteli olarak kullandığını söylediğini ifade etti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ve hücreye konulmadan önce doktor kontrolünden geçirildiğini kaydetti.

Zanlının beyanının araştırılacağını belirten polis, ele geçirilen emarenin analize gönderildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı A.E. ise maddeyi çantasında unuttuğunu, Almanya’da uyku sorunu nedeniyle reçeteli olarak kullandığını öne sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.