Başkan, sanık Okechukwu Charles Nelson’un yargılandığı davalardan suçlu bulup 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. Başkan, 03.05.2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından; Gönyeli’de sanığın kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada; 42 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde, 700 miligram ağırlığında Kokain, bir adet uyuşturucu madde hap bulunduğunu belirtti. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti.

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu hintkenevirinin en hafif tür olduğunu ancak kokainin en ağır ve tehlikeli türlerden olduğunu, bu hususun da sanık aleyhinde dikkate alındığını söyledi

Başkan, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı. Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 2 yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.