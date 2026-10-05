Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçlarından yargılanan Mogtaba Salih Muhammedali ve Ahmed Mahmod Ahmed hakkındaki dava karara bağlandı.

Ayşen Toroslu’nun başkanlığında, Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler ve Yargıç Engin Atıcı’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararını Yargıç Çiğdem Güzeler okudu.

Yargıç Güzeler, sanıklara ceza takdir edilirken tüm faktörlerin değerlendirildiğini belirterek, uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar arasında yer aldığını söyledi. Bu suçların giderek arttığına dikkat çeken Güzeler, uyuşturucu suçlarının Ağır Ceza Mahkemelerinin gündeminde en fazla yer alan suçlar arasında bulunduğunu kaydetti.

Uyuşturucu suçlarının topluma verdiği zarara da değinen Yargıç Güzeler, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Sanıkların 226 gram kenevir ile tespit edilemeyen miktarda kokain ve MDMA tasarruf ettiklerini belirten Güzeler, bu hususları ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Sanıkların birden fazla türde uyuşturucu madde tasarruf etmelerinin yanı sıra, birçok kez kullanılabilecek miktarda kenevir bulundurduklarını belirten Güzeler, ayrıca uyuşturucu madde satarak gelir elde etmelerini de ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç Güzeler, ağır, ciddi, yaygın ve halkı huzursuz eden suçlarda ceza takdir edilirken kamu yararının sanıkların ıslahından önde tutulması, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine ilişkin Yargıtay kararlarına da değindi.

Sanıkların tahkikat sırasında polise yardımcı olmaları ve davalarını kabul etmelerini lehlerine değerlendirdiklerini kaydeden Güzeler, Ahmed Mahmod Ahmed’in 21 yaşında olmasını ve hayat tecrübesinden yoksun olmamasını da lehine dikkate aldıklarını belirtti.

Yargıç Çiğdem Güzeler, Mogtaba Salih Muhammedali’yi 3 yıl, Ahmed Mahmod Ahmed’i ise 30 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.