Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu koordinasyonunda yürütülen Alkol ve Diğer Maddelere İlişkin Avrupa Okul Anketi Projesi’nin (ESPAD) yeni dönem araştırması başladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, uzun yıllardır sürdürülen araştırmaların mevcut durumun ortaya konulmasına katkı bulunmasının yanında, bulguların okul temelli eğitim, farkındalık ve koruyucu çalışmaların planlanmasında kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, ESPAD kapsamında gerçekleştirilen ilk araştırmadan elde edilen bulguların okullarda yürütülen önleyici çalışmaların hızlandırılmasına ve ihtiyaç duyulan alanlara yönelik müdahalelerin güçlendirilmesine önemli katkı sağladığı, sonraki araştırmalarda bazı risk göstergelerinde düşüş gözlemlendiği ifade edildi.

Komisyonun, araştırmalardan elde ettiği sonuçları bilimsel yayınlar aracılığıyla ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla da paylaştığı kaydedilen açıklamada, böylece yalnızca ülke düzeyindeki bağımlılıkla mücadele politikalarına değil, uluslararası bilimsel literatüre ve gençlerin riskli davranışlarına ilişkin küresel bilgi birikimine de katkı sağlandığı dile getirildi.