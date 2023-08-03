Girne’de uyuşturucu operasyonunda yakalanınca ülkede 5 yıldır kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan Peter Shaba hakkındaki karar bugün açıklandı. Sanık, Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından 6 ay hapse mahkum edilirken, kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, hem uyuşturucu suçlarının yaygınlığına hem de ülkedeki kaçak yaşama dikkat çekti.

Yargıç Sağer, 14 Nisan 2023 tarihinde Lapta’da yaşayan sanığın evinde arama yapıldığını ve 5 gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi. Yargıç, tutuklanan sanığın uyuşturucu maddeyi Girne’de tanımadığı bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Yargıç, Yüksek Mahkeme kayıtlarına göre; uyuşturucu suçlarının 2022 yılında görüşülen davaların yüzde 33’ünü oluşturduğunu söyledi. Ağır ceza yargıcı, uyuşturucu suçunun yaygın olduğunu ve kamu sağlığının tehlikeye attığını belirtti.

Yargıç, ayrıca sanığın 2018-2023 yılları arasında toplam 5 sene ülkede kaçak yaşam sürdüğünü ifade etti. Yargıç, bu nedenle denetimli serbestlik hakkında yararlanamayacağını belirtti.

Sanık hakkında karar verirken tüm olguları değerlendirdiklerini kaydeden yargıç, yaygın bir suç işlemiş olmasını aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak ele aldıklarını belirtti. Yargıç, sanığın davasını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu belirterek, bu husus lehinde hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Ağır ceza yargıcı, ayrıca sanığın 15 Ocak 2018 tarihinden yakalandığı güne kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirterek, bu durumun ülkedeki muhaceret kontrolünün yetersizliğini ortaya koyduğuna vurgu yaptı. Yargıç, “Bu kişilerin uzun süre rahatça gayri yasal bir şekilde ülkemizde yaşaması hem düşündürücü hem de üzücüdür” dedi. Ağır ceza yargıcı, kaçak yaşam sürenlerin ağır suçlara karışma ihtimallerinin yüksek olduğunu ve toplum huzurunu bozduklarını belirterek, bunun engellenmesi için yetkililerin kontrol ve denetim yapması gerektiğini kaydetti.

Yargıç Sağer, sanığı yargılandığı uyuşturucu madde tasarrufu, alma ve KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlarından 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.