Polis, 19.11.2024 tarihinde, Türkeli köyünde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Emek Operasyonu" kapsamında, A.T'nin kullanımında ve V.S ve A.T'nin yolcu olarak bulundukları aracın durdurulduğunu, zanlıların kaçmaya çalışırken, makul kuvvet kullanılarak, tutuklandıklarını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğunda 5 ayrı vakumlu naylonda 140 gram hintkeneviri, 4 ayrı vakumlu naylonda 240 gram sentetik cannabionid, uyuşturucuları gizlemek için küçük bahçe küreği bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlılardan temin edilen ifadeler ışığında uyuşturucu maddeleri aynı gün GKYR’den aldıklarını, Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde bir şahsın alması için 120 gram bonzaiyi yol kenarında bir ağacın altına gizlediklerini söylediklerini, zanlı A.T'nin gösterimiyle uyuşturucunun bulunup emare alındığını söyledi. Polis, yine A.T'nin 18 Kasım’da güneyden ithal ettikleri 12 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi Lefkoşa Küçük Sanayi bölgesinde bir şahsın alması için toprak alana gömdüklerini söylediğini açıkladı. Polis, 12 gram uyuşturucunun da bulunarak emare alındığını, böylelikle toplam 512 gram uyuşturucu ele geçirilmiş olduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlıların 5 Kasım’da Girne’de gerçekleştirilen ve 400 gram kokainin ele geçirildiği Gaymak Operasyonuyla bağlantılarının tespit edildiğini, 400 gramı güneyden ithal edip, tanımadıkları şahısların alması için ağaç altına bıraktıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, zanlıların Letonya vatandaşı olduğunu ve güneyde yaşadıklarını belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.