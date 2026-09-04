Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Öztuğ, olayla ilgili bulguları aktardı. Öztuğ, huzurda bulunan A.A., A.G. ve H.S.’nin 26 Ağustos 2026 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” suçlarından methaldar olduklarını söyledi.

Polis, 26 Ağustos 2026 tarihinde alınan bilgi üzerine zanlıların Lefkoşa’daki ikametgahlarında arama yapıldığını ve yapılan aramada 16 gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlıların ifadelerinde 330 euro karşılığında internetten tanıştıkları bir kişi aracılığıyla 20 gram Hint keneviri aldıklarını ve bir kısmını içtiklerini itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, A.G.’nin TC vatandaşı olduğunu ve benzer suçtan askıda meselesi bulunduğunu söyledi. Polis, A.A.’nın KKTC ve Bulgaristan vatandaşı olduğunu ve benzer suçtan davası bulunduğunu, H.S.’nin ise davası olmadığını belirtti.

Polis, H.S.’nin teminata bağlanmasını, diğer iki zanlının ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, A.A. ile A.G.’nin bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yargıç, H.S.’nin ise yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargılanmasına karar verdi.