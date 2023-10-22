Polis Basın Bülteni’ne göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin geçen Perşembe Kalkanlı’da düzenlediği operasyonda, 159 bütün hap ile 27 kırık hap, yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toz hap parçaları ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir metal öğütücü ele geçirilmesi meselesinde zanlı olarak aranan K.Ö.(E-23), dün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandı.