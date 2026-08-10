Lefkoşa’da kaza yaptıktan sonra yapılan uyuşturucu testinde kokain ve cannabis tespit edilen A.T. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis, olayın 8 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.50 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde meydana geldiğini belirtti. A.T.’nin yönetimindeki kamyonet araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçtiği ve karşı yönden gelen RY 865 plakalı salon araca çarptığı ifade edildi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde ilerleyen RP 831 plakalı aracın, park halindeki UR 871 ve NY 818 plakalı araçlara da çarptığı belirtildi. Savrulan NY 818 plakalı aracın ise gerisinde park halinde bulunan HJ 183 plakalı araca çarparak durduğu mahkemeye aktarıldı.

Polis, soruşturma kapsamında yapılan uyuşturucu testinde A.T.’nin tükürük örneğinde kokain ve cannabis tespit edildiğini söyledi. Zanlının aracında yapılan aramada ise dört adet yeşil reçeteye tabi hap bulunduğu kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve araçta bulunan haplarla ilgili araştırmalar bulunduğunu belirterek 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, huzurundaki şahadeti değerlendirerek A.T.’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.