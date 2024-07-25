VATANDAŞ ARTAN YABANCI NÜFUSUN ADLİ OLAYLARI ETKİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR… Ülkede yaşanan ve artan suç çeşitliliği nedeniyle kolluk birimleri ve mahkemeler yoğun mesai harcıyor. Gündem Kıbrıs olarak vatandaşa ülkede yaşanan hangi adli olaydan rahatsızlık duyduğunu sorduk. Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuşan vatandaşların ortak buluştuğu nokta uyuşturucu suçlarındaki artış olurken, ülkeye gelen kontrolsüz yabancı nüfustan dolayı yaşanan adli olaylarında artış yaşandı yönünde görüş beyan etti.

“UYUŞTURUCU, KADINA ŞİDDET, YABANCI NÜFUS”… Sadık Üstüne isimli vatandaş, geçen hafta Avrupa’da olduğunu ifade ederek, Avrupa’da kavga, trafik sorunu veya başka bir adli olayla karşılaşmadığını söyledi. Konuşmasında trafik suçlarına işaret eden Üstüner, trafikte eve gideceğimiz belli değil” dedi. Üstüner, uyuşturucu ve kadına şiddet olaylarına da dikkat çekerek, ülkedeki karışık nüfustan şikâyet ederek, artan suç oranlarının bundan dolayı kaynaklandığını ifade etti.

“UYUŞTURUCU, HIRSIZLIK, KAVGA”… Mehmet Kadiri isimli vatandaş ise, yaşanan tüm adli olaylardan rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, “Geçen gün burada bir kişi uyuşturucu madde etkisinde taşkınlık çıkardı bundan çok rahatsızlık duyduk” dedi. Kadiri, Öğrenci kisvesi adı altında ülkeye gelenlerden dolayı bunları yaşıyoruz. Uyuşturucu arttı, hırsızlık arttı, taşkınlık olayları arttı. Apartmanlarda yaşanan kavgalar arttı. Polis nereye yetişecek? Rastgele yaşıyoruz” diye konuştu.

“HIRSIZLIK, UYUŞTURUCU, YABANCILAR”… Hacı Ersan Saygın ise hırsızlık uyuşturucu ve yabancıları adli sorunlar olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanlığı’nın gelen yabancılar noktasında daha hassas davranması gerektiğini söyleyerek, “Evimizde oturamıyoruz. İçişleri Bakanı’na çağrı yapmak istiyorum. Lütfen vatandaşlıklar durdurulsun. Üçüncü ülkeden gelen kişiler kontrol edilerek azaltılmalı” dedi.

“HIRSIZLIK, UYUŞTURUCU”… Gültekin Karakaş isimli vatandaş ise “Cinayet, hırsızlık ve kadına şiddet olaylarından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Zekeriya Alınlıoğlu ise “Limanlarda ve uçak alanında kontrol yapılıyor, polis elinden geleni yapıyor ama yeterli polis yok. Katili hırsızı bu ülkeye geliyor. Hırsızlık, uyuşturucu gibi olaylardan çok ciddi rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, bu iş çığırından çıktı. Hükümetin bir önlem alması lazım” dedi.

TRAFİK SUÇLARI DA VATANDAŞIN GÜNDEMİNDE… Alfer Kahraman ise, uyuşturucu olaylarına dikkat çekti. Diğer bir vatandaş ise, uyuşturucu, kumar ve fuhuş suçlarının alıp başını gittiğini söyledi. Taksicilik yapan diğer bir vatandaş ise uyuşturucu suçları ve trafik suçlarındaki artıştan dolayı rahatsız olduğunu söyledi. HABER: BAHAR SANCAR