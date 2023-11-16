Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 7 Kasım 2023 tarihinde, zanlının uyuşturucu aldığına ve satışını yaptığına yönelik bilgi aldıklarını, aynı gün, Yenikent’teki ikametgahından çıkarken tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin türü,3 gram da hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı. Zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydeden polis, zanlının itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlını iki kez mahkemeye çıkarıldığını, toplam 9 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının benzer suçlardan daha önce yargılanarak, 6 ay hapse mahkum edildiğini, ayrıca askıda benzer suçtan davası olduğunu, teminata bağlı olduğu bu süre içerisinde yeniden suç işlediğini belirtti.

Polis memuru, zanlının ayrıca mahkeme emrine itiatsizlik etme suçu da işlediğini belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde yeniden suç işleyebileceğini, ayrıca eşi ile çocuğunun Türkiye’de yaşadığını ve onların yanına kaçabileceğini belirterek, 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı tutukluluk talebine itiraz ederek, zanlının teminata bağlanarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının benzer sabıkası olduğunu, benzer suçtan teminata bağlı olduğu dönemde yine suç işlediğini belirterek, zanlının 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Kararın ardından mahkeme avlusunda toplanan zanlının arkadaşı S.Ö yüksek sesle bağırarak, mahkeme kararına isyan etti. Mahkemeye saygısızlık yapan, uygunuz hal ve tavırlar sergileyen, bağırarak, rahatsızlık yaratan S.Ö, mahkeme avlusunda narkotik ekipleri tarafından makul kuvvet kullanılarak, tutuklandı.