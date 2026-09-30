Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler, soruşturmaya ilişkin bulguları aktardı.

Polis, 26 Eylül 2026 tarihinde saat 18.15 ile 18.30 arasında B.H.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından detektör köpek Lokum eşliğinde arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Evde uyuşturucu, öğütücü ve hassas terazi bulundu

Polis, yapılan aramada yaklaşık 4 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Aramada ayrıca içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı.

B.H.’nin tutuklanmasının ardından soruşturma başlatıldığı ve zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi aldığı belirtildi.

Polis: “Göçmenköy’de bir şahıstan aldığını söyledi”

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Göçmenköy’de bir şahıstan 5 gram olarak aldığını söylediğini mahkemeye aktardı.

Ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini belirten polis, analiz sonuçlarının henüz beklendiğini kaydetti.

Polis ayrıca B.H.’nin verdiği ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek, soruşturmanın tamamlanabilmesi amacıyla zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, B.H.’nin soruşturma amacıyla 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.