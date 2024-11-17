Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.11.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, İskele’de bir site içerisinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, bulunduğu araç içerisinde şüpheli olarak görülen S.R.(E-25)’nin üzerinde ve konu araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Ayrıca bahse konu şahsın yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.