Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarruf suçlarından tutuklanan A.Ş. ile E.M.K. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler, soruşturma kapsamında elde edilen bulguları aktardı.

Polis, 9 Ekim 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şubesi ekiplerinin aldığı bilgi üzerine A.Ş.’nin Lefkoşa’daki ikametgâhında arama yapıldığını söyledi.

Aramada, içerisinde uyuşturucu madde bulunan bir öğütücü, bir adet sarma sigara ve 2 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirten polis, zanlının sorgulanması üzerine soruşturmanın genişletildiğini kaydetti.

Uyuşturucuyu ağacın altına gömdü

Polis, zanlı A.Ş.’nin ifadesinde, 25 Eylül tarihinde E.M.K.’nin evinden bir çanta aldığını ve Taşkent civarındaki ormanlık alana götürdüğünü söylediğini aktardı.

A.Ş.’nin, çantayı ağacın altına gömmeden önce içerisinden 65 gram hintkeneviri aldığını, bunun 5 gramını kendi kullanımı için ayırdığını, kalan kısmını ise satarak 350 euro kazanç elde ettiğini beyan ettiği belirtildi.

Polis, zanlının gösterdiği bölgeye gidilerek ağacın altına gömülen çantanın bulunduğunu ve içerisinde 112 gram hintkeneviri ile bir adet hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Güvenlik kameraları ve telefon kayıtları incelendi

Soruşturma kapsamında E.M.K.’nin de tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, A.Ş.’nin ifadesinde E.M.K. ile bir kafede buluştuklarını ve uyuşturucuyu alması için kendisinden talimat aldığını söylediğini aktardı.

Yapılan araştırmada, iki zanlının kafede buluştuklarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldığını kaydeden polis, ayrıca A.Ş.’nin cep telefonunda uyuşturucuyu gömdüğü yerin konumu ile fotoğrafının tespit edildiğini açıkladı.

Her iki zanlı teminata bağlandı

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, A.Ş.’nin üniversite son sınıf öğrencisi olduğunu, E.M.K.’nin ise KKTC vatandaşı olduğunu söyledi.

E.M.K.’nin eylül ayında benzer bir suçtan teminata bağlandığını da aktaran polis, her iki zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasakladı.

Yargıç, zanlıların 70’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için birer kefilin kefalet senedi imzalaması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları şartıyla serbest bırakılmalarına emir verdi.