Norveç'in Kuzey Kutbu'nda yer alan Svalbard Takımadaları'nda bir kişi, gemide bulunan sis düdüğünü kullanarak uyuyan bir kutup ayısını rahatsız ettiği gerekçesiyle para cezası aldı.

Svalbard Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olay, ağustos ayının başında takımadaların kuzeyindeki bir fiyortta meydana geldi. Bir geminin yolcuları karada uyuyan bir kutup ayısı gördü.

Gemide bulunan bir kişi, denizcilikte genellikle uyarı amacıyla kullanılan yüksek ve düşük frekanslı ses çıkaran sis düdüğünü çaldı. Ses nedeniyle uyanan kutup ayısı başka bir bölgeye hareket etti.

Svalbard Valisi Lars Fause, olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiğinin değerlendirilmesinin ardından kişiye 50 bin Norveç kronu (yaklaşık 250 bin lira) para cezası verildiğini açıkladı. Kişinin cezayı ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Kutup ayılarını rahatsız etmek yasak

Svalbard'daki çevre koruma yasaları, kutup ayılarının gereksiz şekilde rahatsız edilmesini, cezbedilmesini veya takip edilmesini yasaklıyor. Kutup ayıları ayrıca 1973'ten bu yana uluslararası hukuk kapsamında koruma altında bulunuyor.

Kurallar uyarınca temmuz ile şubat ayları arasında bir kutup ayısına 300 metreden, mart ile haziran ayları arasında ise 500 metreden daha fazla yaklaşılması gerekiyor. Svalbard'da kutup ayılarının avlanması da koruma statüsü nedeniyle yasak.

'Uyandırılması hayatta kalmalarını etkileyebilir'

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında deniz buzlarının azalması nedeniyle kutup ayılarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirtti.

Bu dönemde iyi durumda olan kutup ayılarının enerji harcamamak için uzun süre hareketsiz kalabildiği, rahatsız edilmelerinin ise gereksiz enerji harcamalarına yol açabileceğini aktaran uzmanlar, bunun hamile veya yavrularını emziren dişi kutup ayılarının hayatta kalması ve üreme başarısı açısından daha önemli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Svalbard ve Barents Denizi bölgesinde yaklaşık 3 bin kutup ayısının yaşadığı tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 300'ünün yıl boyunca Svalbard'da kaldığı belirtiliyor.

Svalbard'da hayvanları rahatsız ettikleri gerekçesiyle daha önce de para cezaları uygulandı. 2024'te bir turist, mors balığına yaklaşmaya çalıştığı için 12 bin 500 Norveç kronu para cezasına çarptırılmıştı.