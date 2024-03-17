Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Toplu İş Sözleşmesi’nin öngördüğü kurallara uyulmadığı gerekçesiyle yarın Toprak Ürünleri Kurumu’nda yapacakları eylemi askıya aldıklarını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın terfileri onaylama kararı aldığını açıklayan Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yarın saat 09.00’da Tarım Bakanlığı’nda Sayın Bakan ile terfilerin onayı için buluşacağız. Bir uzlaşı zemini oluştuğundan eylemi askıya aldık. Varılan uzlaşmayla ilgili çıkışta saat 09:30'da bakanlık önünde siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna bir açıklama yapacağız...”