Dr. Sibel Siber, mümkün mertebe güneşin dik olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğine dikkat çekerek, dışarıda olmak zorunda kalan insanların ise bol su tüketmesi, güneş gözlüğü ve şapka takmasını tavsiye etti, açık renk kıyafetlerin giyilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Dr. Siber, sıcak havada özellikle, tansiyon hapı kullanan, kalp yetmezliği nedeniyle idrar sökücü alan birçok hastada ‘tuz düşüklüğü’ görüldüğünü aktararak, bunun sonucunda “halsizlik, uykuya meyil hatta komaya kadar sürükleyen durumlar yaşanıyor.” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi