Bilim insanları, insanların maksimum kaç yaşına kadar yaşayabileceğini hesapladı. Sonsuza kadar yaşamak mümkün olmasa da uzmanlar yakın gelecekte ortalama bir insanın yaşam süresinin uzayacağını açıkladı.

Dengeli beslenme, sigara içmemek ve aktif yaşam tarzı yaşam süresini artırabilir ancak ölüm kaçınılmazdır. Tıbbi gelişmeler sayesinde modern insanın yaşam süresi eskilere göre daha uzundur.

İngiltere'deki Ulusal İstatistik Ofisi, 2020'den 2022'ye kadar doğumda beklenen yaşam süresinin erkeklerde 78.6 yıl, kadınlar da ise 82.6 yıl olduğunu öne sürüyor. ABD'nin verilerine göre bu oran erkekler için 74.8 ve kadınlar için 80.2 yıl olarak hesaplanmış. İnsanlar, 1997'de öldüğünde 122 yaşında olan Fransız Jeanne Calment gibi uzun yıllar yaşamasa da insan vücudunun teorik olarak ne kadar süre hayatta kalabileceği sorusu sürekli araştırılır.

2022 yılında Singapurlu biyoteknoloji şirketi Gero ve New York'taki Roswell Park Comprehensive Cancer Center araştırmacıları, insan vücudunun dayanıklılığını inceledi. Yapay zeka kullanılarak, bir insanın maksimum yaşam süresini tahmin etmek için yüz binlerce gönüllünün tıbbi verilerini tarayan uzmanlar, yaş, hastalık ve yaşam tarzı faktörlerini hesaba katarak, vücudun 120 ila 150 yıl arasında bir noktada iyileşme yeteneğini kaybettiğini ortaya koydular.

Benzer bir çalışmada, dünyanın en yaşlı kişisi rekorunun muhtemelen 2100'de tekrar kırılacağı ancak bu rekorun Calment'in rekorundan çok da farklı olmayacağını tespit etti. Vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve teorik olarak 200 yıl kadar yaşamaya yardımcı olabilecek ilaçlar test ediliyor ancak bunun gerçekleşmesi yakın gelecekte mümkün değil.