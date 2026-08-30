Ülkede dün etkili olan olumsuz hava koşullarının enerji nakil hatlarında yol açtığı hasardan dolayı Lefke Bölgesi’ne 24 saati aşkın süredir elektrik verilemiyor.

Konuya ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, fırtınadan zarar gören enerji hatlarının montajının kısa sürede mümkün olmadığını, bunun için özel imalat yapılması gerektiğini aktardı.

Bu nedenle bölgeye 3 kilometrelik alternatif bir hat oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Uzun, bunun için ada genelindeki tüm Kıb-Tek ekiplerinin ve bazı taşeron şirketlerin bölgede uğraştığını belirtti.

Alternatif hattı bu akşama kadar bitirmeyi hedeflediklerini belirten Uzun, ancak bölgedeki şartların çok ağır, bölgenin çamurlu ve arazilere giriş çıkışın zor olduğunu söyledi.