Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, KIB-TEK ile EL-SEN arasında imzalanan protokolün ardından açıklama yaptı.

Uzun, halkın yaşadığı mağduriyetleri gidermek amacıyla taraflar arasında uzlaşı sağlandığını ve grevin kaldırıldığını belirterek, önceliklerinin yaşanan mağduriyetleri süratle gidermek olduğunu ifade etti.

İmzalanan protokol kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için dört kişilik ortak komite kurulacağını ve gerekli teçhizatın ivedilikle temin edileceğini kaydeden Uzun, süreç içerisinde istihdam yapılmadığının da teyit edileceğini belirtti.

Uzun, son terfi kararlarının dondurularak seçim yasaklarının sona ermesinin ardından Terfi Komisyonu’nda değerlendirilip yürürlüğe konulacağını, seçim bitene kadar personele soruşturma işlemi uygulanmayacağını açıkladı.

Mevcut arızaların ek mesai ücreti talep edilmeden giderileceğini belirten Uzun, halkın mağdur edilmemesi amacıyla seçimler tamamlanıncaya kadar eylem yapılmaması konusunda sendikayla mutabakata varıldığını söyledi.

Uzun, varılan uzlaşının hayata geçirilmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini vurgulayarak, “Kurumumuzun hizmetlerini güçlendirmek, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve halkımıza kesintisiz hizmet sunmak için iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.