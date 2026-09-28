Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Zuhuri Camii ve Tekkesi’nin, Kıbrıs’ın Osmanlı döneminden bu güne ulaşan Türk-İslam mirasının önemli örneklerinden biri ve Larnaka’nın tarihi dokusu içerisinde önemli bir yere sahip olduğu kaydedildi.

Buna rağmen, cami ve tekkenin bulunduğu Zuhuri Meydanı’nda, bira festivali yapıldığı ifade edilen açıklamada, bölgede yaşayan Müslümanların, mekanın tarihi ve dini kimliğine dikkat çekerek etkinliğin başka bir alanda gerçekleştirilmesi yönündeki hassasiyetlerinin de karşılık bulmadığı belirtildi.

Tarihi ve dini mirasın korunmasının ve ayakta tutulmasının yanında, bu mirasın taşıdığı anlamın, inançların ve toplumların hassasiyetlerinin de gözetilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Tarihi ve dini mirasın değeri, o mirasın bugün hangi toplumun kontrolünde bulunduğuyla değişmez. Çünkü tarihi mirasa saygı, yalnızca geçmişe değil, bugün birlikte yaşama iradesine de gösterilen saygıdır.” denildi.

Açıklamada ayrıca, Larnaka Belediyesi ve ilgili makamlar, Zuhuri Camii ve Tekkesi’nin tarihi ve dini kimliğine gereken hassasiyeti göstermeye ve bundan sonraki uygulamalarda bu hassasiyeti gözetmeye davet edildi.