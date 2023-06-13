Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Ekvadorlu oyuncu Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu.

Bu sezon Süper Lig'de gol kralı olan Valencia, Brezilya'nın Internacional takımına transfer oldu.

Internacional, Valencia'nın transferini sosyal medya hesabından, Brezilya bayrağı, uçak ve Türk bayrağı emojileri ile "Tutkumuzu dünyanın dört bir yanına götürüyoruz! Harika bir hikaye başlasın Enner Valencia!" paylaşımlarıyla duyurdu.

Kulübün, 13 numaralı formayı giyeceği belirtilen Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bu sezon 31 lig maçına çıkan 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, 29 kez fileleri havalandırdı. Valencia, bu performansıyla ligde açık ara gol kralı unvanının sahibi oldu.

Enner Valencia, ortaya koyduğu skorer performansla Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Aykut Kocaman'ın bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanına ortak oldu. Tecrübeli futbolcu ayrıca, sarı-lacivertli forma altında ligde bir sezonda en fazla skor üreten yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.