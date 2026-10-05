Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın bulunduğu adres kısa sürede tespit edilirken, polis ekipleri vakit kaybetmeden ikametgaha ulaştı.

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, ikametgah içerisinde kendisine zarar verme girişiminde bulunmak üzere olan şahsa müdahale edildi.

Şahıs, gerekli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Duyarlı bir vatandaşın ihbarı ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesi, bir insan hayatının kurtarılmasına vesile oldu. Yaşanan olay, polis-halk işbirliğinin ve zamanında yapılan ihbarların hayati önem taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.