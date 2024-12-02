Gastronomi yazarı Vedat Milor, geçen hafta gittiği bir lahmacuncuda yemek yerken izinsiz fotoğrafının çekilmesine 'ben maymun değilim' diyerek tepki göstermişti. Milor, yaptığı paylaşımda yaşadıklarını anlatırken bir yandan da yediği lahmacunun çok iyi olduğunu da belirtmişti. Görüntülerin yayılmasının ardından ise lahmacuncuyu merak edenler, işletmeye akın etti.

Kullanılmış, istismar edilmiş hissederim

Vedat Milor, restoran sahibinin davranışını eleştirerek, “Hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem, kullanılmış, istismar edilmiş hissederim” diyerek yemek yerken fotoğraf çekilmesini özel hayatına müdahale olarak değerlenmişti. Yaşanan durumun kendisini rencide ettiğini ifade eden Milor, “Ben burada oynayan bir maymun değilim. Başka gurmeler gibi de değilim. Gelirim, rahatsız edilmek istemem. Bu tür davranışlar beni mutsuz ediyor, strese sokuyor” şeklinde konuşmuştu.

Merak edenler kuyruk oluşturdu

Milor'un bu konuşmalarının ardından bahsedilen lahmacuncuyu 'merak eden' bir çok kişi restorana akın etti. Aralarında ünlü sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi restorana gittiklerini sosyal medyalarından paylaşırken, oluşan yoğun talep nedeniyle bir saate yakın beklediklerini dile getirdiler.