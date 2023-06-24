Kovid-19 pandemisi sırasında yaşanan istihdam kıtlığı nedeniyle yeni çalışan bulmakta zorluk çeken bankalar bu yıl ise hızlı bir şekilde istihdamı azaltmaya çalışıyor.

Mart 2020'nin sonundan itibaren ABD'nin beş büyük bankası JP Morgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Citi 100 bin kişiyi işe alırken, 800 binden fazla çalışanla her zamankinden daha çok kişiyi istihdam ediyordu.

Sektörde kar ve istihdamda, 2021'de rekor bir yıl geçirilmesinden sonra, Ukrayna'daki savaş, hızla yükselen politika faiz oranları, resesyon korkusu ve Avrupa'daki enerji krizi yatırımcıları endişelendiriyor.

Bankalar, belirsizliğin ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturması nedeniyle başta yatırım bankacılarını işten çıkarırken, uzmanlar finans sektöründeki iş gücü piyasasını 2008 finansal krizinden bu yana görülen en zorlu iş piyasalarından biri olarak değerlendiriyor.

Veri sağlayıcısı Dealogic'in hesaplamalarına göre halka arz hacmi bir önceki yılın yüzde 74 altında. Bir zamanlar kazançlı olan piyasa zaman zaman tamamen durma noktasına geldi.

Analiz şirketi Refinitiv'in verilerine göre de devralmalar ve satışlar gibi küresel işlerden elde edilen gelirler 2023'te geçen yılki seviyesinin yaklaşık yüzde 16 gerisinde. Bu alanlardaki faaliyetlerdeki düşüşten özellikle finans kurumları olumsuz etkileniyor.

AI uzmanları işe alınıyor

Söz konusu gelişmeler ve sermaye piyasalarında toparlanmanın daha yavaş ilerlemesi nedeniyle finans kurumları istihdam politikalarında değişikliğe gidiyor.

Çağın gerekliliklerine uyum sağlamaya çalışan finans kuruluşları, teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yeniliklerden ve verimlilik kazanımlarından faydalanabilmek için yapay zeka (AI) konusunda uzmanlar arıyor. Bu kuruluşlar, önemli alanlarda hala yönetici ve bankacıları da istihdam etmeye çalışıyor.

Çalışanlarının rakiplerine gitmesini önlemek amacıyla 2020-2021 yıllarında cömert teklifler sunan bankalar, sermaye piyasası sektöründeki durgunluğun düşünülenden daha uzun sürmesi nedeniyle yatırım bankacılarıyla yollarını ayırıyor.

Sadece büyük ABD bankalarında bu yıl 11 bin çalışanın işini kaybettiği kayıtlara geçerken, insan kaynakları uzmanları, yıl sonuna kadar ülkedeki büyük bankalarda işine son verilen çalışan sayısının 15 bine ulaşacağını tahmin ediyor.

İş piyasasının şu anda 15 yıldır olmadığı kadar zor olduğunu belirten insan kaynakları uzmanlarına göre, boş pozisyonlar artık otomatik olarak doldurulmuyor.

Buna ek olarak, bankacıların artık iş değiştirmeye işlerin iyi gittiği yıllarda olduğu kadar istekli olmaması, bazı bankaların büyük çaplı işten çıkarmalar yapmadan iş gücünü azaltma planları yapmasını zorlaştırıyor.

Wall Street'te işten çıkarmalar sürüyor

Daha önce Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America'nın işten çıkarma dalgalarını duyurmasının ardından en son işten çıkarma haberi JPMorgan Chase & Co'dan geldi.

Bloomberg'in haberine göre, JPMorgan Chase & Co'nun ABD'de yaklaşık 40 yatırım bankacısını işten çıkardı.

Goldman Sachs'ın iki numaralı ismi John Waldron, ay başında katıldığı bir konferansta "olağanüstü zorlu" bir makroekonomik durumdan bahsederken, bankanın "daha zorlu bir ortama" hazırlandığını vurguladı.

Bir yıldan kısa bir süre içinde işten çıkarmalarda üçüncü turu planlayan Goldman Sachs, geçen yıl eylülde yüzlerce kişiyi işten çıkarmış, ilk çeyrekte de iş gücünün yüzde 6'sını temsil eden 3 bin 200 çalışanının işine son vermişti. Bu rakam, 2008 mali krizinden bu yana bankanın yaptığı en büyük kesinti olarak dikkati çekmişti.

Goldman Sachs'ın gelecek haftalarda üst düzey bankacıların pozisyonları da dahil olmak üzere yaklaşık 250 kişiyi işten çıkarabileceği tahmin ediliyor.

ABD'li büyük bankalardan Morgan Stanley 3 bin kişiyi ya da iş gücünün yüzde 5'ini işten çıkaracağını mayıs ayında duyurdu.

Bank of America da haziran sonuna kadar 4 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Büyük bankalardan Citigroup ise haziran sonuna kadar başta yatırım bankacılığı ve perakende olmak üzere 5 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını ilan etti. Bankanın Finans Direktörü Mark Mason kemer sıkma önlemlerine, zayıf işlerin yanı sıra bankanın daha az çalışanla idare etmesini sağlayan teknolojik gelişmeleri gerekçe gösterdi.

Avrupa'da da sektörde işler yavaşlıyor

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, işlerin önemli ölçüde yavaşladığı konusunda uyarıda bulunan ilk büyük Avrupa yatırım bankası olurken, 800 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Mart ayı ortasında ağır bir darbe alan ve acil bir satışla rakibi UBS tarafından devralınan İsviçre'nin en büyük bankalarından Credit Suisse, Avrupa'da özel bir durum niteliği taşıyor.

Bankanın binlerce çalışanı işten çıkarmayı planladığına dair haberler yayılırken, UBS patronu Sergio Ermotti, Credit Suisse'te büyük bir küçülmeye gidileceğini belirtti.