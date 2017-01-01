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Wonder Woman’a benzemek için altı kaburgasını aldırdı

Wonder Woman’a benzemek için altı kaburgasını aldırdı

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Pixee Fox, bedeninin çizgi film karakteri Wonder Woman’a benzemesi için bıçak altına yatmaktan çekinmedi. Bunun için altı kaburgasını aldırdı, göz rengini değiştirdi. İşte son hali…


Wonder Woman’a benzemek için altı kaburgasını aldırdı

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İsveç asıllı ABD’li model Pixee Fox, çizgi karakter Wonder Woman’a benzemek için defalarca bıçak altına yatarak bugüne dek 500 bin sterlin (2 milyon 350 bin lira) harcadı.


Wonder Woman’a benzemek için altı kaburgasını aldırdı

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Fox, aslında plastik cerrahiye karşı olduğunu da belirtti.

Ancak buna rağmen göğüs ölçüsünü büyütüp belini inceltmek için estetik ameliyat gerçeğiyle tanıştı.

Kendini “bilim projesi” olarak tanımlayan Fox, “güzellik endüstrisini ileri taşıdığını” söyleyerek, dünyada altı kaburgasını aldıran tek kişi olduğunu belirtti.


Wonder Woman’a benzemek için altı kaburgasını aldırdı

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ABD’de yayınlanan ‘This Morning’ programına katılan ve son halini gösteren Fox, 40 santimlik bel ölçüsüne sahip olduğunu ve daha da incelerek dünya rekorunu elinde tutmak istediğini söyledi.


Wonder Woman’a benzemek için altı kaburgasını aldırdı

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27 yaşındaki model, fiziğine istediği şekli verebilmek için altı kaburgasını da aldırmak dahil 200 operasyon geçirdi.

Fox, Amerika ve Avrupa’da yapılmadığı için Hindistan’a giderek, tehlikeli bir operasyon olan göz rengi değiştirme ameliyatını da yaptırdı.

“Her zaman sanatsal yönü olan biriydim. Çocukken resim yapardım ve kafamda kurduğum kendi hayal dünyamda yaşardım” diyen Fox, “Kendimi nasıl göreceğimle ilgili bir hayalim vardı” şeklinde konuştu.


Wonder Woman’a benzemek için altı kaburgasını aldırdı

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Ünlü model, kaburgalarının sağlığına etkisi hakkında şunları anlattı:


Wonder Woman’a benzemek için altı kaburgasını aldırdı

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“Kaburgalar organları koruyor, dolayısıyla bir darbe alırsam organlarım ortaya çıkabilir. Fakat sağlık meseleleri ve bunun gibi sebepler için kendimi koruduğum sürece iyi olacağım.”


Wonder Woman’a benzemek için altı kaburgasını aldırdı

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Wonder Woman’a benzemek için altı kaburgasını aldırdı

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