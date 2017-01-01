Wonder Woman’a benzemek için altı kaburgasını aldırdı

27 yaşındaki model, fiziğine istediği şekli verebilmek için altı kaburgasını da aldırmak dahil 200 operasyon geçirdi.



Fox, Amerika ve Avrupa’da yapılmadığı için Hindistan’a giderek, tehlikeli bir operasyon olan göz rengi değiştirme ameliyatını da yaptırdı.



“Her zaman sanatsal yönü olan biriydim. Çocukken resim yapardım ve kafamda kurduğum kendi hayal dünyamda yaşardım” diyen Fox, “Kendimi nasıl göreceğimle ilgili bir hayalim vardı” şeklinde konuştu.