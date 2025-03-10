ABD'li milyarder Elon Musk’ın sahip olduğu X’te birçok kullanıcı erişim problemi yaşıyor.

Platformun internet sitesi de mobil uygulaması da açılmasına rağmen içerikler yüklenmiyor.

Sabah saatlerinde de benzer sorunun yaşandığı X’ten bir açıklama gelmedi.

X, henüz erişim sıkıntısıyla ilgili bir açıklama yapmadı. 12.00 dolayında başlayan kesinti 12.20’de bitmişti.

Platforma 16.10 itibarıyla yine ulaşılamıyordu. X tekrardan normale dönmüştü. Ancak saat 17.00 sıralarında erişim yeniden gitti.

“GLOBAL BİR HİZMET KESİNTİSİ MEYDANA GELDİ”

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'ten bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor" açıklaması yaptı.