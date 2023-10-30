Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, BRT’de 14. Saat programına katılarak, okulların güçlendirme projeleri ile ilgili çalışmalar hakkında açıklama bulundu.

“AÇIK SÖYLEYİM BANA GÖRE PROJELER GECİKMİŞ DEĞİL”

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yağcıoğlu, “Projelerin ne kadarının tamamlandığı ile ilgili yüzdelik olarak rakam veremeyeceğim. Ancak aman aman sonuna yaklaştık da demek değildir. Evet biz herhalde yaklaşık 15-20 okul ile ilgili çalışmayı verdik. Ancak biz okulları verirken içinde 4, 5 veya 3 blok vardır. Yani 20 okul dersek 4 bloktan, 5 bloktan ortalama 80-90 tane binanın projelendirme süreçlerini tamamladık. Diğerleri zaten yapılır.Ancak geciken bir süreç var. Toplumda daha doğrusu beklenti var. Açık söyleyim; bana göre süreç gecikmiş değil”...

“NAMIK KEMAL LİSESİ’NİN 1 YIL İŞİ VAR”

Gürkan Yağcıoğlu, “Bazı okullar küçük dokunuşlarla 1-2-3 ay içinde tamamlanabilir. Eğer okulların tamamını planlıyorsak şuanda verdiğimiz okullardan bir Namık Kemal Lisesi çok büyük ve kapsamlı. Güçlendirme projesini çıkardık, teslim ettik. Bana sorarsanız Namık Kemal Lisesi’nin 1 yıl işi var....İşin tamamını düşündüğümde 2024 ders yılına tamamlanır. Benim şuanda gördüğüm bazı okulların 1 yıl işi olduğudur. Açıkcası mühendislerimizin projeleri ne kadar hızlı tamamlayıp devlete teslim etmesine de bağlıdır. Biz bir ay içerisinde bütün okulları tamamlarsak yüzde 80’i seneye biter”dedi...

“GERÇEKTEN EN SON BİZ SUÇLU ÇIKACAĞIZ”

Yağcıoğlu, “Yaşadığımız sıkıntıları çıkıp söylesem, şikayet etsem 4-5 okul proje çalışması geriden gelecekti. Bırakalım şikayet etmeyi biz işimize bakalım dedik.. Gerçekten en son biz suçlu çıkacağız da dedik. Zaten her zaman da ilk saldırıyı sağolsunlar meslek örgütlerine yaparlar. Ancak bu süreçte yaşanan pek çok açığı biz kapattık. Ama bugün yine birşey olsa ilk bize vururlar” diye konuştu.

“TÜM OKULLARIN LABORATUVAR TESTLERİNİ YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE TAMAMLADIK”

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yağcıoğlu, “ Sayın Başbakanın nezdinde kurulan Deprem Komitedesinde aldığımız görev o günlerde betonarme okul binalarının laboratuvar testlerini tamamlayıp ardından da güçlendirme projelerini hazırlamaktı. Şuanda şunu söyleyebilirim ki; yüzde yüz olarak tüm okulların tamamının laboratuvar testleri yapılmıştır. Bu çalışma biteli de yaklaşık 1 ayı geçti. Bu sonuçlar mühendislere aktarılmıştır. Bunun üzerine de proje modellemeleri ve güçlendirme senaryoları tartışılmaktadır”dedi....

“OKULLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA ÇOK İYİ GİDER”

“Şuanda çalışma çok yavaş mı gider diye sorarsanız. Hayır hatta çok iyi gider. Bakan Çavuşoğlu çalışmayı öğretmen olarak eleştirir ben mühendis olarak baktığımda açık söyleyeyim çok da iyi yapılıyor. 50 yıllık dokunulmamış bir enkazı 6 ayda ayağa kaldırmaya çalışırız bu mümkün değil.Mühendisler sahada peyder pey okulları vizleyip veriyorlar”.

“BÜTÜN YÜK İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE KALDI”

Yağcıoğlu konuşmasında şu ifadelere de yer verdi..

“Biz sürecin içerisine girdiğimizde komitede bütün üniversitelerimiz de vardı. Belli yükleri dağıtacağımız söz konusu idi. Laboratuvar ve diğer yükler gibi. Fakat geldiğimiz noktada saha çalışmasının tamamı İnşaat Mühendisleri Odasına kaldı. Bütün Ada çağındaki tüm okulların, hastanelerin ve kamu binalarının herşeyi bizim üzerimizde. Bu kısa zamanda çok hızlı davranarak, insan kaynağı da yaratarak hem laboratuvarın kapasitesini hem de ekipmanı 3’e katlayıp bu sürecin altından kalktık. Cumartesi ve Pazar da çalışmak kaydıyla”....

“PLANLAMA İNŞAAT DAİRESİ’NİN ERCAN HAVAALANINDAKİ YOĞUNLUĞU HİÇ BİTMEDİ”

Gürkan Yağcıoğlu,“Okulların ihale sürecine girildiğinde yasal mevzuatımız gereği kamu binalarından sorumlu tek dairemiz Planlama İnşaat Dairesi’dir. Biz projeleri teslim ettikten sonra orada birim fiyatları ve ihale maliyetleri tamamlansın. Metraj, keşif yapılsın. Ondan sonra ihale edilsin ben de mühendislerimizi başka işlere süreyim. Fakat geldiğimiz noktada Planlama İnşaat Dairesi onu da yapamayacağını bildirdi. Ercan Havaalanında çok yoğunuz diye gündemleri vardı. Anladığım kadarı ile aylardır da o yoğunluk bitmedi. Şuanda bile ne zaman arasanız hep havaalanındadırlar. Dolayısıyla bitirdiğimiz projeleri üyelereimize dedik ki; sadece projeyi neticelendirip vermiyoruz başlayın keşif metraj çalışmasını da yapmaya.... Hatta teslim ettiğimiz projeleri geri alıp keşfini ve metrajını da yapıyoruz” diye konuştu.

“PLANLAMA İNŞAAT DAİREMİZDE GÜÇLENDİRME BİRİM FİYATLARI YOK”

Yağcıoğlu, “Proje, keşif ve metraj çalışmalarını tamamlanıp teslim ettikten sonra bu kez başka bir problemle karşılaştık. Güçlendirme dediğiniz çalışmalarda neyin ne olacağını kestiremezsiniz. 50-60 yıllık bir binanın malzemesi zaten ömrünü tamamlamıştır...Güçlendirmede hasarı 20 bedel olarak belirlersiniz ama dokunduğunuz zaman herşey elinizde de kalabilir. O bedel 20 değil 120 de olabilir. Yasamıza göre Planlama İnşaat Dairesinin birim fiyatları ile keşif çıkarıp, ihale yönetilmektedir. Planlama İnşaat Dairemizde güçlendirme birim fiyatları yok. Geri planda, mutfakta bunları aşmak için biz çalışıyoruz” dedi.

“EMİR KİPİ İLE HERŞEYİN ANLATILDIĞI YASALARIMIZDA UYGULAMAYANLARA NE YAPILACAĞI YAZMAZ”

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yağcıoğlu konuşmasında şunu da dile getirdi.

Yağcıoğlu, “Yasalarımızda en büyük eksiklik ben okuduğum yasalar içerisinde söyleyim. Herşeyin nasıl olması gerektiğini anlatır ama uygulamayana ne yapacağınızı yazmaz. Benim okuduğum yasalar içerisinde gördüğüm eksik budur. Emir kipi ile herşey anlatılır fakat en sonunda bunları yapmayana ne yapacağınız yazmaz”..

“GELDİĞİMİZ NOKTAYA ŞAŞIRMADIM”

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yağcıoğlu, “Ben geldiğimiz noktaya şaşırmadım. Biz hatta işi bilen insanlar olarak Komitede yazın okulların açılmasına yetişeceğiz diyenlere, bu çalışma okulların açılmasına yetişmez diye kaç defa söyledim. Bence çalışma 2024’de yeni ders yılında tamamlanır. Bana göre doğru hedef 2024’dür. Onlar biraz daha iyi niyetli bakıyorlar biz ise gerçekci bakarız” şeklinde konuştu....

“ACI HEPİMİZE DOKUNUNCA İŞ CİDDİYE BİNDİ”

Gürkan Yağcıoğlu, “6 Şubat depreminde eğer çocuklarımız, arkadaşlarımız olmasaydı gene böyle bir çalışma olmayacaktı. Türkiye’de isterse 2 Milyon insan ölsün gene bu ciddiyet olmayacaktı. Ne zaman ki hepimizin canı yandı. Bu acı hepimize bir yerlerden dokunmaya başladı....İşte o zaman iş ciddiye bindi. Bu yılların birikimi öyle 3 ayda 6 ayda kolay değil. Bugüne kadar yapılan çalışma gerçekten başarılı çalışmadır. Bunlar basit işler değildir”dedi.

“BU İŞLERE İNŞAAT MÜTEAHHİTİ BULMAK DA KOLAY DEĞİLDİR”

Yağcıoğlu, “İnşaat sektörünün bu kadar canlı olduğu bir dönemde kimse sizin gelip maddi anlamda bir kazancı gütmez yani gelsin oradaki küçük bir okulu veya 300 Milyar TL’lik tamiratla uğraşmaz. Bu da bir gerçektir. Bu işlere inşaat müteahhiti bulmak da kolay değildir. Müteahhitler Birliği de burada ciddi baskı unsuru oluşturup üyelerini iyi kontrol ediyor” dedi.