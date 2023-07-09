1. SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

Vücudumuzun büyük çoğunluğu sudan oluşur. Bu sebeple hormonal işlevlerini yerine getirebilmesi, metabolizmanın düzenli çalışması ve vücut ısısının korunabilmesi gibi durumlarda önemli rol oynar. Ayrıca yeterli su tüketimi yağ yakımını hızlandırdığı için kilo vermeye de yardımcı olur.

Bu nedenle yağdan kilo vermek için su tüketimini vücut kitle indeksinize göre düzenleyip ihmal etmemelisiniz.

2. KARBONHİDRAT TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

Beyaz undan yapılan hamur işleri, hazır paketli atıştırmalıklar, makarna, pirinç, beyaz ekmek, patates ve tatlılar yüksek miktarda karbonhidrat içerir. Bu gıdalar yüksek glisemik indeksli olduğu için kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olur ve yağ depolanmasını artırabilir.

Siz de yağ yakımına dikkat ediyorsanız rafine karbonhidratlardan uzak durmalısınız. Bunun yerine kontrollü porsiyonla esmer ekmek çeşitleri, kepekli makarna, bulgur, chia, karabuğday, kinoa gibi tam tahıllar tercih edebilirsiniz.

3. YETERLİ ORANDA KAFEİN TÜKETİN

Yeterli oranda kafein tüketimi vücutta yağ yakımının hızlanmasını sağlayacaktır. Günde bir insanın ortalama olarak alması gereken kafein miktarı 300 mg kadardır. Yani bu, 2-3 fincan kahve ve 6-7 bardak çay anlamına gelir.