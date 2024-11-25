Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi etkisinde olacağı, periyodun ilk günü soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağı belirtildi.

Hava Durumu

26 Kasım Salı: Parçalı ve az bulutlu,

Parçalı ve az bulutlu, 27 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu,

Parçalı bulutlu, 28 Kasım Perşembe: Parçalı ve az bulutlu,

Parçalı ve az bulutlu, 29 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu,

Parçalı bulutlu, 30 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu,

Parçalı bulutlu, 1 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu,

Parçalı bulutlu, 2 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu.

Sıcaklıklar

En yüksek hava sıcaklığının, periyodun ilk günü 15-18°C, diğer günlerde ise 19-22°C dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Vatandaşların planlarını hava durumu tahminlerini dikkate alarak yapmaları tavsiye edildi.