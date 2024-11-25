Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi etkisinde olacağı, periyodun ilk günü soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağı belirtildi.
Hava Durumu
- 26 Kasım Salı: Parçalı ve az bulutlu,
- 27 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu,
- 28 Kasım Perşembe: Parçalı ve az bulutlu,
- 29 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu,
- 30 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu,
- 1 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu,
- 2 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu.
Sıcaklıklar
En yüksek hava sıcaklığının, periyodun ilk günü 15-18°C, diğer günlerde ise 19-22°C dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Vatandaşların planlarını hava durumu tahminlerini dikkate alarak yapmaları tavsiye edildi.