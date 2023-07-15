​​​​​​​CTP Genel Başkanı Erhürman’dan yeni Ercan Havalimanı’na ziyaret ​​​​​​​CTP Genel Başkanı Erhürman’dan yeni Ercan Havalimanı’na ziyaret

Türkiye'den gönderilen yangın söndürme helikopteri KKTC'ye geldi.

Orman Dairesi'nin Lefkoşa'da Organize Sanayi bölgesindeki tesislerine inen helikopter yaz ayları boyunca ekibiyle birlikte yangınlara müdahale için hazırda bekleyecek.