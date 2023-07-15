Türkiye'den gönderilen yangın söndürme helikopteri KKTC'ye geldi.
Orman Dairesi'nin Lefkoşa'da Organize Sanayi bölgesindeki tesislerine inen helikopter yaz ayları boyunca ekibiyle birlikte yangınlara müdahale için hazırda bekleyecek.
Türkiye'den gönderilen yangın söndürme helikopteri KKTC'ye geldi.
Orman Dairesi'nin Lefkoşa'da Organize Sanayi bölgesindeki tesislerine inen helikopter yaz ayları boyunca ekibiyle birlikte yangınlara müdahale için hazırda bekleyecek.
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