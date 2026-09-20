Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un talimatıyla bakanlığa bağlı Ticaret Dairesi tarafından bu yönde hazırlanan emirname Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yangın söndürme tüpleri ile üçgen reflektör, ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpünden oluşan trafik setleri bundan böyle yeni düzenlemedeki zorunlu kurallara tabi olacak.

Düzenleme, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 3’üncü maddesi altında çıkarıldı. Bakanlar Kurulu, bu yetki kapsamında söz konusu ürünleri hem düzenlemeye hem de denetime tabi mallar olarak ilan etti.

Yeni emirnamenin en önemli hükümlerinden biri, satışa sunulacak ürünlerin sahip olması gereken uygunluk belgelerini düzenledi.

Buna göre yangın söndürme tüpleri ile trafik setleri, ürün güvenliği mevzuatındaki kurallara uygun olmak koşuluyla CE ve/veya TSE belgesine ya da uluslararası geçerliliği bulunan eşdeğer bir belgeye sahip olarak satılabilecek.

Emirnamede CE, Avrupa Birliği ürün mevzuatındaki temel gereklere uygunluğu gösteren işaret; TSE ise ürünün Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen kalite, güvenlik ve uygunluk kriterlerini karşıladığını gösteren belge olarak tanımlandı.

Düzenlemeyle satış noktalarına da yükümlülük getirildi. Emirnamede, belge koşullarını karşılayan yangın söndürme tüpleri ve trafik setlerinin satış yerlerinde gerekli bilgilendirme yapılarak satılması hükme bağlandı.

Böylece düzenleme yalnızca ürünlerin hangi standartları karşılaması gerektiğini belirlemekle kalmadı; satış sırasında tüketicinin bilgilendirilmesini de kurala bağladı.

18 Eylül’de yürürlüğe giren emirnameyle yangın tüpleri bu kez yalnızca fiyat bakımından değil, ürün güvenliği ve uygunluk belgesi açısından da denetime tabi mallar arasına alındı.

“VATANDAŞI KORUYAN YASALARI TEREDDÜTSÜZ UYGULAYACAĞIZ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, serbest piyasa ekonomisine bağlı kalmak koşuluyla, vatandaşı mağdur edecek durumlarda harekete geçmekten tereddüt duymayacaklarını belirterek, son dönemde yaşanan bazı durumları önleyebilmek adına söz konusu adımı attıklarını söyledi.

“Serbest piyasa ekonomisi demek denetim olmayacak demek değildir” diyen Taçoy, mevcut yasalar çerçevesinde vatandaşı koruyacak ve mağduriyetlerini önleyecek adımları çekinmeden atacaklarını kaydetti.

Bakan Taçoy, kendisinin bir görev üstlendiğini ve bu görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için son derece kararlı olduğunu vurgulayarak, piyasanın şu anki yapısına yönelik müdahalelerinin kesintisiz bir şekilde kararlılıkla süreceğini ifade etti.