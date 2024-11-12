GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

“GÜNDEM GEREKSİZ YERE DEĞİŞTİRİLİYOR, VATANDAŞIN GÜNDEMİ BU DEĞİL”… Mecliste yaşanan gelişmeleri ve “Başkanlık Krizini” değerlendiren Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Bu memleketin en önemli sorunları bir kenara bırakılmış durumda ve asıl sorunlar bir kenara itilerek gündem gereksiz yere bu şekilde değiştiriliyor. Halkın esas gündemi bu değil ve tepki de oradan geliyor. İnsanlar ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyor ve ne hükümet ne de muhalefet bununla ilgili bir şey diyor” diyerek eleştiride bulundu.

“YAŞANANLAR MESELENİN ESAS SEBEBİNİN SONUCUDUR”… Özersay, konuşmasının devamında, “Su bardağı fırlattı gibi seviyesiz bir konuyu tartışırken kendimizi buluyoruz. Bu meselenin kök sebebini konuşmuyoruz. CTP, Kendisine hükümet diyen bu gayrı meşru yapıya hükümet muamelesi yaptı. Bu yaşananlar meselenin esas sebebinin sonucudur. Ve bu konu vatandaş tarafından sahiplenilmiyor. Üç ay meclis tatildeydi, bir aydır d bu konular yaşanıyor, dünkü olaylardan sonra bir hafta daha ertelendi. Bir senenin yarısında meclis kapalıysa ve mecliste vatandaş için bir şey üretilmiyorsa nasıl olur da vatandaşın sahip çıkmasını beklersiniz?” diye sordu.

“HUKUKA AYKIRI BİR ŞEYİ DÜZELTMEK İÇİN HUKUKSUZ DAVRANMAK DOĞRU MUDUR?”… Özersay, “Mecliste bir tane değil bir taneden fazla yanlış ve hukuksuzluk var. Çifte mühürle birini o koltuğa oturtmak kadar, Fazilet hanımın ilk oturumu açmaya çalışması da yanlış ve hukuksuzluktur. Hukuka aykırı bir şeyi düzeltmek için hukuksuz davranmak doğru mudur? Mecliste bir yanlışlıklar komedyası var. Birden fazla yanlış ve birden fazla tutarsız davranış var meclisin içerisinde” dedi.

“SİYASİ KAZANIM ELDE EDEBİLECEKLERİ KONULARA ODAKLANIYORLAR”… “Alkollü mama” skandalı konusunda meclisteki partilerin “Başkanlık krizi” hakkındaki açıklamalar kadar açıklama yapmadıklarını söyleyen Özersay, “Bu kadar önemli bir skandalın suçluları ortaya çıksın diye haftalarca konuşup baskı oluşturmak gerekirken, maalesef bu konu arka planlara itildi” dedi. Özersay, “Bu gündemin üzeri örtülmüş oldu. Şu an meclisin içindeki öncelikle vatandaşın önceliği arasında fark var. Üstelik vatandaşın canını yakan sorunlarla ilgili kimse bir kelam etmiyor. Siyasi olarak kendilerine göre kazanım elde edebilecekleri konulara odaklanıyorlar” dedi.

“EĞER POLİS AİLELERİ BİLGİ VERMEYİN DEDİYSE POLİS DE SUÇ İŞLEDİ”… Özersay, “Mesele sadece hemşirelerle ilgili ve sınırlı olamaz. Ama doktorlar, sağlık yöneticileri, hastane başhekimi ve sağlık bakanının da bu konuda sorumluluğu olma ihtimali var. Polis soruşturmasının bu isimleri de kapsaması gerekiyordu. Öyle bir hava olmadığı için sağlık bakanlığını da şikâyet ettik. Siyasi ahlak gereği sağlık bakanının bir an önce istifa etmesi gerekirdi. Polis soruşturmasını takip edeceğiz. Siz bu çocukların ailelerine haber vermediniz. Üstelik daha kritik olanı anne şüphelenip polise şikâyet etmemiş olsaydı, bu konunun üstü örtülecekti. Bu ailelerle sınırlı bir mesele değil toplum sağlığını ilgilendiren bir meseledir. Sağlık bakanı ilk gün basın önüne çıkıyor ve bize polis söyledi diyor bilgi vermeyin diye. Eğer polis aileleri bilgi vermeyin dediyse polis de suç işledi. Polisi de dava etmek gerekir. Polisin bunu söyleme hakkı yok. Polisin çıkıp bir açıklama yapması gerekirdi ama yapmadı.

“AKIL TUTULMASI YAŞANIYOR”… Özersay, “Şuan sadece meclis konuşuluyor. Bebekler öldü daha ne olması gerekirdi bir ülkede konuşulması için? Şu an ne yazık ki bir akıl tutulması yaşanıyor” ifadelerini kullandı.