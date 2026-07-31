Lefkoşa’da meydana gelen “Uyuşturucu Madde (Kokain) İthal, Alma ve Tasarruf” suçlarından itham edilerek tutuklanan C.Z, H.B.A ve H.L yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Celal Durukan, olguları aktardı.

Polis, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.55 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Lefkoşa'da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan yardım amaçlı kıyafetlerin bırakıldığı metal dolap çevresinde şüpheli hareketler tespit etmesi üzerine bölgede kontrol yaptığını söyledi.

Polis, metal dolabın altında gizlenmiş vaziyette, şeffaf naylon içerisindeki sigara paketinde, kâğıda sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis, olay yerinde pusu görevine başlandığını, saat 21.15 sıralarında zanlıların araçla gelerek metal dolabın yaklaşık 5 metre ilerisinde durduklarını, aracın arka koltuğundan inen C.Z'nun dolabın altındaki uyuşturucu madde olduğuna inanılan paketi aldığı sırada görevli polisler tarafından etkisiz hale getirilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, araçta bulunan diğer iki zanlının da tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturmada H.B.A ile H.L'ın ortaklaşa 40 bin 500 TL toplayarak, zanlı C.Z aracılığıyla Güney Kıbrıs'tan kokain türü uyuşturucu madde almaya karar verdiklerinin belirlendiğini söyledi.

Polis, Zaimoğlu'nun polis tarafından aranan bir kişiyle irtibat kurarak söz konusu uyuşturucu maddeyi temin ettiğinin tespit edildiğini, zanlıların işledikleri suçları kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiklerini aktardı.

Polis, ele geçirilen maddenin türü ve miktarının kesin olarak belirlenmesi için Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderileceğini, muhafazada kullanılan naylon poşetler üzerinde parmak izi incelemesi yapılması amacıyla da PGM Kriminalistik Şubesi'ne sevk edileceğini belirtti. Ayrıca olayla bağlantılı aranan bir şahsın bulunduğunu ifade ederek soruşturmanın selameti açısından 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.