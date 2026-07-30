Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Salih Öztuğ olguları aktardı.

Polis, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.55 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından Lefkoşa’da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan yardım amaçlı kıyafetlerin içerisine bırakıldığı metal dolabın bulunduğu yerde şüpheli hareketler fark edilmesi üzerine bölgede kontrol yapıldığını söyledi.

Polis, metal dolabın altında gizlenmiş vaziyette şeffaf naylon içerisinde, sigara paketi içinde kağıda sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis, olay yerinde pusu görevine başlandığını, saat 21.15 sıralarında zanlıların araçla metal dolabın yaklaşık 5 metre ilerisinde durduklarını ve aracın arka koltuğunda bulunan C.Z.’nin dolabın altındaki uyuşturucu madde olduğuna inanılan naylonu aldığı sırada görevli polisler tarafından etkisiz hale getirilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, araçta bulunan diğer iki zanlı H.B.A. ile H.L.’nin de tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturmada H.B.A. ile H.L.’nin ortaklaşa 40 bin 500 TL temin ederek C.Z. aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan kokain türü uyuşturucu madde almaya karar verdiklerinin, C.Z.’nin ise polis tarafından aranan bir şahısla irtibat kurarak söz konusu uyuşturucu maddeyi temin ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlıların işledikleri suçları kabul yönünde gönüllü ifade verdiklerini kaydetti.

Polis, ele geçirilen maddenin türü ve niteliğinin tespiti için Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderileceğini, muhafazada kullanılan naylon poşetler üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını, bu nedenle PGM Kriminalistik Şubesi’ne gönderileceğini ve aranan bir şahıs bulunduğunu belirterek bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.